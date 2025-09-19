विज्ञापन
सबसे खूबसूरत चीज... दिल्ली की महिला ने दिल से किया पंजाब पीड़ितों के लिए दान, वायरल Video देख पिघल जाएगा दिल

दिल्ली की इस महिला ने बाढ़ राहत में जो निस्वार्थ मदद की, उसने सबका दिल जीत लिया. पंजाब किंग्स ने इसे “सबसे खूबसूरत काम” बताते हुए वीडियो शेयर कर उनकी सराहना की है.

हालिया बाढ़ ने पंजाब के कई गांव और शहरों को तबाह कर दिया. साल 1988 के बाद पंजाब में बाढ़ ने ऐसी खौफनाक तबाही मचाही है. ऐसे में पंजाब की मदद करने के लिए कई फिल्मी स्टार्स और आम लोग आगे आए  और मदद अभी भी जारी है. वहीं, आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी पंजाब बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई है. कई एनजीओ ने भी पंजाब बाढ़ प्रभावितों के लिए ग्राउंड लेवल पर आकर काम किया है. अब इस कड़ी में एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक तेजस सिंह नामक शख्स दिल्ली की महिला के सामने गाना गाते हैं और इसके बदले में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो उनकी श्रद्धा से डोनेट करने का अनुरोध करते हैं.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद (Delhi Woman Selfless Flood Relief Act )

वीडियो में आप देखेंगे कि गिटारिस्ट तेजस सिंह अपनी टीम के साथ एक मार्केट में जाते हैं, यहां वह दिल्ली की एक महिला से अनुरोध करते हैं कि क्या वह बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करना चाहेंगी? इस पर महिला कहती हैं, 'हां बिल्कुल'. इसके बाद तेजस कहते हैं, 'मैम डोनेशन से पहले आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना पसंद करेंगी?, तो इस पर महिला अपनी च्वाइस का गाना 'लग जा गले' बताती हैं और इसके बाद तेजस सिंह अपनी खूबसूरत आवाज में इस गाने को गिटार के साथ गाते हैं और माहौल एकदम रंगीन हो जाता है. आखिर में वह डोनेशन कर चली जाती हैं. इस वीडियो को आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब फ्रेंचाइजी ने भी लाइक किया है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए 33.8 लाख रुपये डॉनेट कर चुकी है.

लोगों ने लुटाया खूब प्यार  (Delhi Woman Punjab Flood)

इस वीडियो पर लाइक की संख्या 1 मिलियन होने वाली है और लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस मोना सिंह ने भी इस वीडियो को लाइक किया है. इस पर एक ने लिखा है, 'आप लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं', दूसरा लिखता है, 'मेरी लाइफ में एक और खूबसूरत वीडियो जुड़ गया'. तीसरे ने लिखा है, 'यह महिला दिल से बहुत खूबसूरत और दयालु है'. वहीं कई यूजर्स ने भी कमेंट बॉक्स में लोगों से दान करने लिए के अनुरोध किया है. बता दें, बाढ़ ने 23 जिलों को प्रभावित किया है, जिसमें 51 लोगों की जान जा चुकी है और 3.87 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, तकरीबन 2,050 गांव के 20 लाख लोग इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. इतना ही नहीं 1.7 लाख हेक्टेयर में फैली खेती की जमीन भी नष्ट हो चुकी है. 

Delhi Woman Punjab Flood, Punjab Flood Donation, Punjab Kings Flood Relief
