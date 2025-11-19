बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारियां चरम पर हैं. गुरुवार को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. यह समारोह बेहद भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. अनुमान है कि लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे. शपथ ग्रहण से पहले आज एनडीए के दो प्रमुख दल जदयू और भाजपा अपने-अपने विधायक दल की बैठक करेंगे.

जदयू की बैठक सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर होगी, जबकि भाजपा की बैठक पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में होगी. इन बैठकों के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा. इसके बाद वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

नीतीश कुमार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि वे दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. गांधी मैदान में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा.

