विज्ञापन
विशेष लिंक
18 minutes ago
पटना:

बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारियां चरम पर हैं. गुरुवार को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. यह समारोह बेहद भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. अनुमान है कि लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे. शपथ ग्रहण से पहले आज एनडीए के दो प्रमुख दल जदयू और भाजपा अपने-अपने विधायक दल की बैठक करेंगे. 

जदयू की बैठक सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर होगी, जबकि भाजपा की बैठक पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में होगी. इन बैठकों के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा. इसके बाद वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

नीतीश कुमार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि वे दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. गांधी मैदान में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा.

Bihar Live Updates:

Nov 19, 2025 07:05 (IST)
Link Copied
Share

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विपक्षी दलों को भी मिलेगा आमंत्रण

विपक्षी दलों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, "निसंदेह उन्हें भी बुलाया जाएगा. कोई भी शपथ ग्रहण समारोह एक सरकारी कार्यक्रम होता है. ऐसे में विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा.अब ये लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इनके विवेक पर निर्भर करता है. हमारी तरफ से सभी लोगों को आमंत्रण भेजा जाएगा."

Nov 19, 2025 07:04 (IST)
Link Copied
Share

बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में बनेगी हमारी सरकार: सांसद रवि किशन

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें मिलने पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी. उत्तर प्रदेश में भी हम साल 2017 वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा. 

रवि किशन ने बिहार चुनाव के नतीजों पर आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास पर भरोसा जताया. उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है. लोगों ने नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर विश्वास करके ऐतिहासिक वोटिंग की और इतने भारी मतों से जिताया. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar, NDA
Get App for Better Experience
Install Now