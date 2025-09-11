विज्ञापन
किन्नरों का दिल देखिए, देशभर से जुटे और बाढ़ राहत के लिए जुटा लिए 25 लाख

अखिल भारत किन्नर सम्मेलन में देशभर से 10 हजार से ज्यादा किन्नर पहुंचे हैं. यहां सभी किन्नरों ने एक दूसरे की मदद से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये भी जुटाए हैं और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

  • आगरा में अखिल भारत किन्नर सम्मेलन में देशभर से दस हजार से अधिक किन्नर समाज के लोग शामिल हुए हैं
  • सम्मेलन में किन्नरों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये जुटाए और प्रशासन की मदद से भेजे जाएंगे
  • पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से फसल, सड़कें और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है
आगरा:

ताजनगरी आगरा में अखिल भारत किन्नर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें देशभर से किन्नर समाज के लोग शामिल होने पहुंचे हैं. इस दौरान किन्नरों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये भी जुटाए. बता दें कि किन्नर समाज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा किया है. 

अखिल भारत किन्नर सम्मेलन में देशभर से 10 हजार से ज्यादा किन्नर पहुंचे हैं. यहां सभी किन्नरों ने एक दूसरे की मदद से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये भी जुटाए हैं और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं. इन तस्वीरों में सभी किन्नर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और एक किन्नर अपनी झोली में पैसे लिए भी दिख रही है. 

जानकारी के मुताबिक प्रशासन की मदद से ये पैसा पंजाब बाढ़ पीड़ितों को भिजवाया जाएगा. यहां आपको बता दें कि पंजाब में भारी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है. बाढ़ से फसलों का नुकसान, सड़कों का क्षतिग्रस्त होना और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है.

इस वजह से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई सिगंर और एक्टर्स भी इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. इसमें दिलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा आदि कई एक्टर्स का नाम शामिल है. वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और उनकी पत्नी भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए हैं. 

इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा भी नियमित रूप से राहत और बचाव कार्य जारी है. 

