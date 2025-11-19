PM मोदी आज जारी करेंगे किसान योजना की 21वीं किस्त, 9 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे ₹2000, जानें हर अपडेट

PM Kisan 21st Installment Latest Updates: देशभर के 9 करोड़ किसान जिस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह दिन आ ही गया है. आज यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस बार करीब 18,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजे जाएंगे और हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त सीधे जमा होगी. किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि यह किस्त रबी सीजन की तैयारियों में बड़ी राहत देने वाली है.

कोयंबटूर में पीएम मोदी नेचुरल फार्मिंग समिट (South India Natural Farming Summit 2025) भी लॉन्च करेंगे. यहां 50,000 से ज्यादा किसान मौजूद रहेंगे और नेचुरल खेती को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है.

आज दोपहर 2 बजे आएगी किस्त

सरकार ने कन्फर्म किया है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से दोपहर 2 बजे पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) जारी करेंगे. इस बार 9 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा और पैसा DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा.

18 हजार करोड़ रुपये का होगा ट्रांसफर

आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st installment) के तहत सरकार 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी करेगी. यह रकम सीधा किसानों के खाते में जाएगी ताकि वे खेती से जुड़े खर्च आसानी से कर सकें.

हर किसान को मिलेंगे 2,000 रुपये

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. ये रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है. आज इस योजना की 21वीं किस्त आने वाली है.

पिछली दो किस्तों में इतनी संख्या को मिला था फायदा

अप्रैल-जुलाई (FY26) वाली किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को पैसा मिला था.वहीं दिसंबर-मार्च 2024-25 वाली किस्त में 10.68 करोड़ किसानों के खातों में रकम गई थी.

इस बार 7 लाख से ज्यादा किसान लिस्ट से बाहर

इस बार पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Yojana Next installment) मे फाइनल लिस्ट में 9 करोड़ किसान ही शामिल हैं. करीब 7 लाख से ज्यादा लोग बाहर हुए क्योंकि सरकार ने गलत या इनएलिजिबल लोगों को हटाने की बड़ी कार्रवाई चल रही है.अगर आप अयोग्य हैं और फिर भी लाभ ले रहे हैं, तो आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है.

किन किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान की किस्त का पैसा

PM Kisan गाइडलाइन के अनुसार,कुछ खास कैटेगरी के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलता है.

अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं.

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं (कुछ छोटे कर्मचारियों को छोड़कर).

अगर आप विधायक, सांसद या मेयर जैसे चुने हुए प्रतिनिधि रह चुके हैं या हैं.

अगर आप ₹10,000 या उससे ज्यादा पेंशन पाते हैं.

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स.

वे लोग जो खेती नहीं करते या जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन नहीं है.

e-KYC कराना जरूरी, वरना अटक जाएगा पैसा

सरकार ने साफ कहा है कि e-KYC करना जरूरी है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सही किसान को ही पैसा मिले. e-KYC करने के 3 तरीके हैं.

OTP आधारित e-KYC (PM Kisan पोर्टल/ऐप)

बायोमेट्रिक e-KYC (CSC/SSK)

फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC (PM Kisan Mobile App)

PM Kisan Status कैसे चेक करें

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान की अगली किस्त आएगी या नहीं, तो आप घर बैठे ही लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List 2025) चेक कर सकते हैं.किसान PM Kisan पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले PM Kisan वेबसाइट पर जाएं.

Farmers Corner में Beneficiary List पर क्लिक करें

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव सिलेक्ट करें

Get Report पर क्लिक करें

यहां पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी.

PM-Kisan योजना क्या है ?

पीएम किसान योजना (PM-KISAN Scheme) फरवरी 2019 में शुरू हुई थी. इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सीधी मदद देना है ताकि खेती का खर्च आसान हो सके. यह 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता है, जो पूरे देश में हर पात्र किसान को मिलती है. अगर आप किसान हैं, आपका e-KYC पूरा है और आपका नाम लिस्ट में है, तो आपके खाते में आज दोपहर 2 बजे तक 2,000 रुपये की किस्त (PM Kisan Kist) आने की पूरी संभावना है.यह खबर किसानों के लिए बहुत राहत देने वाली है और रबी सीजन में बड़ा सहारा भी है.

कुछ किसानों को पहले ही मिल चुकी है 21वीं किस्त

देश के कुछ राज्यों के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त (PM kisan Nidhi 21st Installment) के 2000 रुपये पहले ही आ चुकी है.उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को सितंबर में ही 21वीं किस्त का पैसा मिल गया था.इन राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए पहले ही 21वीं किस्त के ट्रांसफर कर दी गई थी.