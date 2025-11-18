विज्ञापन

धर्मेंद्र के परिवार में कौन कितना पढ़ा -लिखा?, कोई है 10वीं तो किसी ने की है ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई...

देओल परिवार में हर पीढ़ी ने फिल्मों में नाम कमाया है और हर सदस्य की अपनी अलग पढ़ाई-लिखाई और कलात्मक ट्रेनिंग रही है. परिवार की महिलाओं ने डांस और पढ़ाई में कमाल किया, जबकि पुरुष ज्यादातर स्कूल-कॉलेज के बाद सीधे फिल्मों में आ गए.

धर्मेंद्र के परिवार में कौन कितना पढ़ा -लिखा?
बॉलीवुड में कई ऐसे परिवार हैं जिनका लगभग हर सदस्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है. बच्चन, कपूर और खान परिवार की तरह ही देओल फैमिली भी इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है. धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपना करियर शुरू किया था, और आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी फिल्मों में कदम रखने की तैयारी कर रही है. हालांकि परिवार की महिलाएं अक्सर लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन पुरुष सदस्य लगातार बॉलीवुड का हिस्सा बने हुए हैं.

यहां जानते हैं धर्मेंद्र, उनके बेटों, भतीजे और पोतों की पढ़ाई से जुड़ी खास जानकारी—

धर्मेंद्र –  धर्मेंद्र ने अपनी पढ़ाई 10वीं कक्षा तक की, लेकिन बचपन से ही उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा फिल्मों में लगता था. सिनेमाई दुनिया के प्रति गहरे लगाव ने ही उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया.

सनी देओल –  सनी देओल ने मुंबई के रामनिरंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की. उनकी फिल्मी शुरुआत 1983 की सुपरहिट फिल्म ‘बेताब' से हुई, जिसने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया.

बॉबी देओल –  बॉबी देओल ने स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की. आगे पढ़ने के लिए वह राजस्थान के मेयो कॉलेज, अजमेर गए. इसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया. 1995 की फिल्म ‘बरसात' से उन्होंने शानदार डेब्यू किया.

करण देओल –  करण देओल ने 2019 की फिल्म ‘पल पल दिल के पास' से बॉलीवुड में कदम रखा. हालाँकि उनकी पढ़ाई के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं, लेकिन यह जरूर बताया जाता है कि उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है.

राजवीर देओल –  राजवीर देओल फिलहाल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. बॉबी ने कई बार कहा है कि उनका बेटा भी फिल्मों में आने की तैयारी कर रहा है.

अभय देओल – अभय देओल की शुरुआती पढ़ाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुई. हालांकि उनके कॉलेज की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और छोटे बजट की फिल्मों से भी मजबूत पहचान बनाई.

देओल परिवार की महिलाएं

हेमा मालिनी – हेमा मालिनी ने 12वीं तक की शिक्षा पूरी की. साथ ही भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस में उन्होंने बेहतरीन महारत हासिल की, जो उनकी पहचान बन गई.

ईशा देओल –  ईशा ने स्कूलिंग जमनाबाई नरसी स्कूल से की और फिर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मीडिया आर्ट्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की. वह भी मां की तरह एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर हैं.

अहाना देओल – अहाना ने मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की और फिर ओडिसी डांस का स्पेशल कोर्स किया. वे फिल्मों में कम दिखाई देती हैं, लेकिन कला और परिवार दोनों में बेहद गरिमापूर्ण भूमिका निभाती हैं.

 

