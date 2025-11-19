Happy International Men's Day: पिता, भाई, दोस्त, हर रूप में प्यारे...इन संदेशों के साथ भेजें मेन्स डे की शुभकामनाएं

Happy International Men's Day 2025: हर साल 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने की मांग साल 1923 में की गई थी. हालांकि, पहली बार साल 1999 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस सेलिब्रेट किया गया. मेन्स डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जताना, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना और उनके अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. अक्सर पुरुष अपने मन की बातें साझा नहीं करते, इसलिए यह दिन उन्हें समझने और उनका मनोबल बढ़ाने का मौका देता है.

अब, अगर आपके जीवन में भी कोई खास पुरुष है, तो आप उनके लिए इस दिन को स्पेशल बना सकते हैं. इसकी शुरुआत आप उन्हें प्यार भरे शुभकामना संदेश भेजकर कर सकते हैं. यहां हम आपके लिए मेन्स डे के कुछ ऐसे ही चुनिंदा बधाई और शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

International Men's Day Wishes In Hindi: इन संदेशों के साथ दें अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए

अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए

और सबके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद. हैप्प मेन्स डे!

पिता, भाई, दोस्त, हर रूप में प्यारे,

तुम हो हमारी शक्ति, हमारी उम्मीदें,

तुम हो हमारी आशा, तुम हो हमारा सहारा,

तुम हो जीवन का आधार, तुम्हारे लिए हर पल हमारा प्यार. हैप्प मेन्स डे!

आप अपने परिवार को अपने से ऊपर रखते हैं,

आप कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छे से रह सकें,

आप जो करते हैं उसके लिए शुक्रिया. अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

अपनों की खुशियों और मुस्कुराहट के लिए अपना सबकुछ बलिदान कर देते हैं,

पुरुष ऐसे होते हैं जो परिवार की खुशी के लिए जीवन कुर्बान कर देते हैं. अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं!

घर की हर मुस्कान के पीछे एक पुरुष की थकान छुपी होती है, आज उसी थकान को सम्मान देने का दिन है. हैप्प मेन्स डे!

आपका होना घर को घर बनाता है,

आपका प्यार रिश्तों को मायने देता है. मेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं

दर्द सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है

पुरुष है बिना थके मेहनत करता है. पुरुष दिवस की शुभकामनाएं



