हिमाचल में 700 से ज्यादा रास्ते बंद, पंजाब में बाढ़ का कहर...पीएम मोदी करेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा

देशभर में मॉनसून का प्रकोप जारी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है. पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच गई है, जबकि हिमाचल में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

  • देश के उत्तरी हिस्से में मॉनसून की भारी बारिश से भारी तबाही हुई है
  • दिल्ली-एनसीआर में आज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी
  • पंजाब में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच गई है
नई दिल्ली:

देश के उत्तरी हिस्से में इस बार मॉनसून थमने का नाम नहीं ले रहा है. बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, खासकर पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में तो कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जिसके जख्म लंबे वक्त तक भर नहीं पाएंगे. उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग (IMD) ने इस बीच दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आज (9 सितंबर) आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

दिल्ली-NCR में आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. जिससे रातें भी हल्की गर्म और उमस भरी रहेंगी. सप्ताह के दौरान कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, खासकर बुधवार, गुरुवार और शनिवार को. शुक्रवार और रविवार को बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं.

पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 51

पंजाब में बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो गई है. पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जो कि रविवार को 46 थी. पिछले एक सप्ताह से भारी मॉनसून बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. हालांकि राहत कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हैं. पीएम मोदी आज के दिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे. दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

पंजाब में बाढ़ से कितना नुकसान

पीएम मोदी बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. दोपहर 3 बजे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. आम आदमी पार्टी (AAP) के अध्यक्ष अमन अरोड़ा को उम्मीद है कि केंद्र सरकार पंजाब के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का शुरुआती अनुमान 20,000 करोड़ रुपये है. वहीं, पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पीएम मोदी स्थिति को लेकर "गहरी चिंता" में हैं और पंजाब के लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय स्थिति का मुआयना करेंगे.

हिमाचल प्रदेश में 747 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 700 से ज्यादा रास्तें बंद पड़े हैं. जिनमें तीन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3 मंडी-धर्मपुर, NH-70 जालंधर-मंडी, NH-305 औट-सैंज) शामिल हैं. मौसम विभाग ने शुक्रवार तक मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की है. राज्य में 959 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 472 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं. कुल्लू में सबसे ज्यादा 225 सड़कें, मंडी में 183 और शिमला में 137 सड़कें बंद पड़ी  हैं. भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल में 4,122 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इस दौरान 370 लोगों की मौत हुई, इस मॉनसून सीजन में 136 बड़े भूस्खलन, 95 बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं. 

उत्तराखंड में मौसम के क्या हाल

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज तेज दौर की बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदान इलाकों में गर्जन के साथ बिजली चमकने के पूरे आसार जताए गए हैं. इसके बाद 14 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं प्रदेश में बारिश से राहत मिली है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है. सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पर्वतीय इलाकों में भी उमस भरी गर्मी से लोग पसीने से पूरी तरह तरबतर नजर आ रहे हैं. पिछले दिनों हुई बारिश से प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, हालांकि बारिश के दौर से मौसम सुहावना हो गया था.

