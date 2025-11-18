PM मोदी 9 करोड़ किसानों को देंगे 21वीं किस्त की सौगात, आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं? ऐसे करें चेक

PM Kisan Yojana 21st Installment Update: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 20st Installment) का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Next Installment) का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसान लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बैंक खाते में पीएम किसान की21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) का पैसा कब आएगा. हालांकि, उनका ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. सरकार ने पीएम किसान योजना की किस्त जारी करने ऑफिशियल डेट ((PM Kisan Yojana 21st Installment Date) कंफर्म कर दी है. ऐसे में आपको किसान योजना से जुड़ी हर अपडेट पता होनी चाहिए.

तो चलिए जानते हैं किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Nidhi Yojana 21st Installment Update) कब आएगी ? आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं? किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा और किन्हें अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है

PM Kisan की 21वीं किस्त कब आएगी?

देशभर के करोड़ों किसानों के लिए कल का दिन बड़ी राहत लेकर आने वाला है. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 21st installment) कल यानी 19 नवंबर ,बुधवार को जारी होने वाली है. इस बार कुल 18000 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे 9 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा.

इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, जानें वजह

हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन किसानों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हैं, उन्हें इस बार अगली किस्त (PM Kisan Next Installment) का पैसा नहीं मिलेगा. अगर आपकी e-KYC पूरी नहीं है, आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज (भू-सत्यापन) पूरे नहीं हैं, तो आपके खाते में यह 2000 रुपये की किस्त नहीं आएगी.

इसके अलावा जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट(PM Kisan beneficiary list) में नहीं है या जिन्होंने डीबीटी यानी Direct Benefit Transfer को ऑन नहीं किया है, उनका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है.

21वीं किस्त के 2000 रुपये पाने के लिए अभी करें ये काम

अगर आप चाहते हैं कि 19 नवंबर को बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Installment) के 2000 रुपये पहुंचें, तो इन जरूरी काम को तुरंत पूरा कर लें.

e-KYC पूरी करें.

आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करें.

बैंक डिटेल्स में IFSC कोड और नाम सही चेक करें

डीबीटी ऑप्शन ऑन रखें.

अटके हुए जमीनी विवाद सुलझाएं.

पीएम किसान की बेनिफिशरी लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें.

मोबाइल नंबर अपडेट रखें.

PM Kisan बेनिफिशरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

बता दें कि अगर आपका नाम पीएम किसान योजना की बेनिफिशरी लिस्ट (PM Kisan yojana beneficiary list) में है तभी आपको अगली किस्त (pm kisan kist) का लाभ मिल पाएगा. इसलिए यह चेक कर लें कि आपका नाम इस बार लिस्ट में है या नहीं? यहां हम आपको इसका आसान तरीका बता दे रहे हैं.

पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

वहां ‘Farmer Corner' में ‘Beneficiary List' पर क्लिक करें.

इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम डालें.

अब ‘Get Report' पर क्लिक करके चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं.

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Instalment) कल यानी बुधवार को आने वाली है. अगर आपने अब तक e-KYC, आधार लिंकिंग या बैंक डिटेल अपडेट नहीं की है तो अभी ये काम पूरी कर लें ताकि अगली किस्त बिना किसी देरी के आपके खाते में पहुंचे.

पीएम किसान 21वीं किस्त का पैसा न आए तो कैसे करें शिकायत?

अगर आपके खाते में किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये नहीं आते हैं, तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि फर्जी वेबसाइट या ऐप्स से सावधान रहें जो जल्दी पैसा दिलाने का दावा करते हैं.PM-Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ pmkisan.gov.in है.कभी भी किसी को अपना OTP, बैंक डिटेल या आधार नंबर न दें.पीएम किसान योजना की लेटेस्ट अपडेट (PM Kisan Latest Update) पर भी नजर बनाएं रखें.

