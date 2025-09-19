विज्ञापन
लड़कों ने 'गरज गरज' पर किया जबरदस्त सेमी-क्लासिकल डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान रह गए लोग, तारीफों की आई बाढ़

केरल के युवाओं का ‘गरज गरज’ पर सेमी-क्लासिकल डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पारंपरिक और आधुनिक नृत्य के इस संगम ने इंटरनेट का दिल जीत लिया.

Boys Semi Classical Dance: सोशल मीडिया आज हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच दे रहा है. हाल ही में केरल के दो युवाओं का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में युवाओं ने ‘गरज गरज' गाने पर सेमी-क्लासिकल डांस किया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में डांसर्स ने पारंपरिक और आधुनिक डांस का सुंदर संगम पेश किया है. उनके चेहरे के हावभाव और लयबद्ध मूवमेंट्स इस परफॉर्मेंस को खास बनाते हैं. 

तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

खास बात यह है कि इस डांस में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की झलक के साथ-साथ मॉडर्न स्टेप्स का भी तड़का लगाया गया है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़ बटोर चुका है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @appu______2000 नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 7 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो की तारीफ करते नहीं थक रहे. 

भारतीय संस्कृति को नए अंदाज़ में पेश किया

किसी ने इसे “आर्ट और पैशन का बेस्ट कॉम्बिनेशन” कहा, तो किसी ने लिखा कि “युवाओं ने भारतीय संस्कृति को नए अंदाज़ में पेश किया है.” कई यूजर्स ने यह भी कहा कि यह परफॉर्मेंस दर्शाता है कि भारत की कला कितनी विविध और समृद्ध है. इस वीडियो की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही. विदेशों से भी दर्शक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. खासतौर पर भारतीय डांस फॉर्म्स को पसंद करने वाले विदेशी दर्शकों ने इसे “सांस्कृतिक खूबसूरती” बताया है. 

आजकल जहां डांस वीडियो अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, वहीं इस वीडियो ने कला और संस्कृति की झलक दिखाकर सबका दिल जीत लिया. यह साबित करता है कि असली टैलेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर उभर कर सामने आ सकता है.

