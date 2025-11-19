विज्ञापन

रीढ़ की हड्डी में चोट के चलते 40 दिन बेड पर पड़ी रही एक्ट्रेस, 3 महीने रोकी शूटिंग फिर बेड पर लेटे-लेटे किए सीन, देखकर बता नहीं पाएंगे आप

एक्ट्रेस ने बताया कि शूटिंग आधी हो चुकी थी फिर उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और ये इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें तीन महीने के लिए काम रोकना पड़ा.

Read Time: 3 mins
Share
रीढ़ की हड्डी में चोट के चलते 40 दिन बेड पर पड़ी रही एक्ट्रेस, 3 महीने रोकी शूटिंग फिर बेड पर लेटे-लेटे किए सीन, देखकर बता नहीं पाएंगे आप
रकुलप्रीत के लिए लिए आसान नहीं थीं 'दे दे प्यार दे-2' की शूटिंग
Social Media
नई दिल्ली:

रकुल प्रीत सिंह का दे दे प्यार दे 2 में आयशा का किरदार निभाना क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को बहुत पसंद आया है. फिल्म में उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, एफर्टलेस चार्म वाली खूबसूरती और मजबूत एक्टिंग ने इस किरदार को इस सीजन की सबसे पसंद की जाने वाली परफॉर्मेंस में शामिल कर दिया है. दर्शकों ने इस बात की भी तारीफ की है कि वो स्क्रीन पर कितनी खूबसूरती और गर्मजोशी लेकर आती हैं, जिससे हर फ्रेम में उनका एक यादगार असर देखने मिलता है.

अजय देवगन और मीजान जाफरी के साथ उनकी कैमिस्ट्री को ताजा और दिलचस्प बताया गया है, जबकि आर. माधवन के साथ उनके सीन्स फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा वाले पलों में से एक बन गए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया और रिव्यूज में खूब तारीफ मिली है.

दे दे प्यार दे-2 की शूटिंग के दौरान 40 दिन बिस्तर पर थीं रकुलप्रीत

हाल ही के एक इंटरव्यू में रकुल ने पहली बार बताया कि फिल्म के सबसे पसंद किए गए सीन, यानी हाईवे सीक्वेंस, को शूट करने के पीछे असली कठिनाई क्या थी. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “मेरी पीठ में चोट लग गई थी जब मैं दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग कर रही थी. रीढ़ की हड्डी में चोट थी. मैंने फिल्म का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया था तभी ये चोट लगी और मैं 40 दिन तक बिस्तर पर ही रही. मैं बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, जैसे कोई इंसान जिसे कुछ भी महसूस न हो. मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा कब चल पाऊंगी या खड़ी हो पाऊंगी. हमें तीन महीने का ब्रेक लेना पड़ा और फिर मैंने शूटिंग शुरू की, लेकिन जब लौटी तो मैं इस तरह कुर्सी पर भी ठीक से बैठ नहीं सकती थी. मैंने आधी फिल्म फिजियो वाले बेड पर लेटकर शूट की, जो आप देख कर बिल्कुल बता नहीं सकते.”

पॉपुलर हाइवे सीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, “जिस हाईवे सीन की आप बात कर रहे हैं, मेरी बेड सच में हाईवे पर ही थी. मैं लेटी रहती थी, शॉट तैयार होता था, मैं उठती थी, शॉट देती थी और फिर जाकर दोबारा लेट जाती थी.” उनकी ये बात सुनकर हम सब उनकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से सच में हैरान हैं. जिस ताकत और लगन के साथ उन्होंने इतनी बड़ी शारीरिक परेशानी के बावजूद इतना पसंद किया जाने वाला परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं. दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में सक्सेसफुल चल रही है, और रकुल प्रीत सिंह अब अगली बार पति पत्नी और वो 2 में नजर आएंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
De De Pyaar De 2, De De Pyaar De 2 Box Office Collection, De De Pyaar De 2 Cast, Rakul Preet Singh, Rakul Preet Singh Instagram, Rakul Preet Singh Injured, Rakul Preet Singh Age, Rakul Preet Singh Husband, Rakul Preet Singh Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com