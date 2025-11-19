विज्ञापन

कौन से विटामिन की कमी से आंखों में ज्यादा कीचड़ आता है? डॉक्टर से जानें आंखों में सफेद कीचड़ क्यों आता है

Why am I getting so many eye boogers: अगर आपकी आंखों से ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, तो ये शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

कौन से विटामिन की कमी से आंखों में ज्यादा कीचड़ आता है? डॉक्टर से जानें आंखों में सफेद कीचड़ क्यों आता है
क्यों आंखों से ज्यादा आता है म्यूकस?

Aankhon mein mail kyon aata hai: सुबह सोकर उठने के बाद आंखों के कोनों में हल्का मैल या कीचड़ नजर आना आम बात है. ये आंखों का खुद को साफ रखने का नेचुरल तरीका होता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी आंखों से हर थोड़े समय में पीले या सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है. इससे कई बार उन्हें शर्मिंदगी का सामना  करना पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है यानी आपकी आंखों से भी ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, तो बता दें कि ये शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है. इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर क्या कहते हैं. 

क्यों आंखों से ज्यादा आता है म्यूकस?

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, इसका एक कारण विटामिन ए की कमी हो सकता है. जब शरीर में विटामिन A कम होता है, तो आंखें सूखने लगती हैं. सूखापन बढ़ने पर आंखें अपने बचाव के लिए मोटा म्यूकस बनाती हैं, जो रातभर जमकर कीचड़ जैसा रूप ले लेता है. इससे कई बार आंखों में खुजली या गंभीर मामलों में धुंधला दिखाई देना जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. 

किन लोगों में ज्यादा होती है विटामिन A की कमी?

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, जिन लोगों के शरीर में ऑयरन की कमी (Iron Deficiency) होती है, गॉलब्लैडर की समस्या होती है, लिवर की समस्या होती है या जो IBS, खराब पाचन से परेशान रहते हैं, उनमें विटामिन ए की कमी ज्यादा देखने को मिलती है. इन वजहों से शरीर विटामिन A को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है. खासकर विटामिन A लिवर में स्टोर होता है. 

वहीं, जो लोग बहुत अधिक शराब का सेवन करते हैं या जो शाकाहारी या वेगन होते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन ए की मात्रा कम हो सकती है.

विटामिन A की कमी को पूरा करने के लिए क्या करें?

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, इसके लिए आप अंडे का पीला भाग, दूध, घी, गाजर, शकरकंद, पालक, मछली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये सभी विटामिन ए के अच्चे स्रोत होते हैं. इसके साथ ही पाचन, लिवर और गॉलब्लैडर को हेल्दी रखें. अगर कीचड़ बहुत ज्यादा बने, लालिमा या दर्द हो तो एक बार डॉक्टर से चेकअप भी जरूर करा लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

