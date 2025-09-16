शादी में खाना खाते-खाते, चिकन लेग पीस उठाकर महिला ने पर्स में रखा, पापा की परी का कारनामा देख नहीं रुकेगी हंसी

एक शादी में आई महिला गेस्ट का वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है, जिसमें वह अपनी प्लेट से चिकन का एक टुकड़ा चुपके से निकालकर, टिशू पेपर में लपेटकर अपने पर्स में रख लेती है. देखकर ऐसा लग रहा है कि महिला खाना पूरा नहीं खा पाई थी और चिकन का टुकड़ा बर्बाद नहीं करना चाहती थी. इसलिए उसे लपेटकर घर ले गई.

यह छोटी क्लिप एजाज कौसर (@MDaejazAlam1) द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई है और अब तक इसे 82 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला अपने सामने मेज पर रखी खाने की प्लेट से चिकन लेग पीस उठाती है, फिर उसे एक टीशू में लपेटती है और अपने पर्स में रख लेती है.

देखें Video:

वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स को महिला के इस कारनामे पर मज़ेदार कमेंट्स पोस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पोस्ट पर मज़ेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी और महिला के "नो-वेस्टेज" रवैये का जमकर मज़ाक उड़ाया. कई लोगों ने इसे "एक देसी पल" कहा, जबकि कुछ लोग इस मज़ेदार दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. एक यूजर ने लिखा-अब पता चल गया ज्यादा तर ये पर्स कहां यूज होता है. दूसरे ने लिखा- पापा की परियों का पर्स तो खज़ाने से कम नहीं होता उसमें टॉफी से लेकर जादू तक सब छुपा होता है.

