विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ बल्ले पर लोगो से करोड़ों! जानिए टॉप 6 भारतीय क्रिकेटरों की सालाना कमाई

India vs Bangladesh: अब जबकि यह खबर आई कि भारतीय बल्ला निर्माता कंपनियां बांग्लादेशी खिलाड़ियों से करार खत्म कर सकती हैं, तो इसी के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की कमाई भी चर्चा में आ गई

Read Time: 4 mins
Share
सिर्फ बल्ले पर लोगो से करोड़ों! जानिए टॉप 6 भारतीय क्रिकेटरों की सालाना कमाई
Virat Kohli: विराट कोहली ने बैट लोगो फीस के मामले में नया ही रिकॉर्ड बना दिया

मु्स्तिफजुर रहमान पर बांग्लादेश और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच छिड़े घमासान के बीच शुक्रवार को खबर आई कि प्रसिद्ध भारतीय बल्ला निर्माता कंपनियां बांग्लादेशी  क्रिकेटरों का करार खत्म कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो इसका बांग्लादेशी खिलाड़ियों की कमाई पर बहुत ही मोटा असर पड़ेगा. दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर साल  में मोटी कमाई करते हैं, तो इसका एक अच्छा खासा हिस्सा बल्ला निर्माता कंपनियां प्रदान करती हैं. वहीं, ऐसा भी है कि खिलाड़ी भले ही किसी बल्ला निर्माता कंपनी के बल्ले से खेलें, लेकिन वह किसी और उत्पाद के प्रचार-प्रसार का लोगो भी नियमानुसार अपने बल्ले पर लगा सकते हैं. चलिए अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आप जानिए कि वर्तमान सहित सक्रिय खेल से अलग हो चुके खिलाड़ियों में दुनिया में बल्ला निर्माता कंपनी या किसी और दूसरे ब्रांड से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले 6 शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कौन रहे या हैं, या उन्होंने अपने चरम काल में सिर्फ बैट लोगो के लिए क्या सालाना फीस वसूली.

1. विराट कोहली

कोहली ने  एमआरएफ के साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा करार किया. साल 2017 में विराट ने एमआरफ के साथ 8 साल के लिए सौ करोड़ रुपये का करार किया. इसके हिसाब से कोहली को कंपनी हर साल 12.50  करोड़ रुपये बल्ले  पर लोगो लगाने का भुगतान करती है. इस करार से पहले कोहली ने कोहली से तीन साल (2015-17) के लिए 8 करोड़ का करार किया था. यही करार फिर अगले आठ साल के लिए सौ करोड़  में बदल गया. निश्चित तौर पर कोहली ने बैट लोगो फीस के मामले में भी एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसे तोड़ने के लिए किसी भी बल्लेबाज के लिए खासा मुश्किल काम होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

2. शुभमन गिल 

गिल वर्तमान में टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं. रिपोर्ट की मानें, तो वह प्रसिद्ध रबर और टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ के साथ विराट के बाद दूसरा सबसे महंगा करार करने वाले खिलाड़ी हैं. टेस्ट कप्तान बनने और फिर इस फॉर्मेट में धांसू प्रदर्शन करने के बाद गिल की सालाना कमाई में और ज्यादा इजाफा हुआ है. अलग-अलग  स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिल को कंपनी हर साल 8-10 करोड़ रुपये का भुगतान करती है. 

3. सचिन तेंदुलकर

विराट कोहली से पहले बल्ले पर लोगों के लिए सालाना सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे. जब सचिन अपने चरम पर थे, तब उन्होंने MRF कंपनी से सालाना करार के लिए 6-8 करोड़ रुपये वसूले, जो उसे दौर में अपने आप में  बहुत ही बड़ी रकम थी. सचिन का यह करार दो हजार के दशक के शुरुआती साल में हुआ. और जब यह करार हुआ था, तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था. बाद में फिर विराट और फिर गिल सचिन से आगे निकल गए क्योंकि दौर, बाजार और रुपये की कीमत में बड़ा बदलाव आ चुका था. 

Latest and Breaking News on NDTV

4. महेंद्र सिंह धोनी

पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए काफी समय हो गया हो, लेकिन अभी भी उनकी ब्रांड वेल्यू खासी बड़ी है. और वह अपने चरम समय (भारतीय कप्तान) में धोनी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्पार्टन से हर साल बल्ले पर लोगो लगाने के लिए 5.50-6 करोड़ रुपये फीस वसूली. धोनी अब जबकि आईपीएल से भी रिटायर होने की कगार पर हैं, तो उन्हें पहले जितनी रकम नहीं ही मिलती है, लेकिन यह अभी भी ठीक-ठाक है. 

5. केएल राहुल

केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारत के लिए लगभग तीनों फॉर्मेटों में खेलते है. वह आईपीएल में भी स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं. और वह फिलहाल बल्ला निर्माता कंपनी से ज्यादा फीस वसूलने के मामले में चौथे नंबर पर हैं. केएल राहुल को कंपनी साल 2.5 से लेकर 4 करोड़ रुपये तक का भुगतान करती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

6. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा दुनिया के तूफानी बल्लेबाजों में से एक हैं. वह टेस्ट और टी20 से अलग हैं, लेकिन जब बात बल्ले पर लोगो  लगाने की फीस का आती है, तो  वह अभी भी किसी से कम नहीं हैं. और वह फिलहाल CEAT कंपनी से हर साल 3-4 करोड़ रुपये फीस वसूल रहे हैं. रोहित की फीस में शुरुआत से  लेकर अभी तक निरंतरता बनी हुई.  हालांकि, वह सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन वह हर साल आईपीएल में भी जलवा बिखेर रहे हैं और इसी के कारण उनकी फीस में स्थिरता बनी हुई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahendra Singh Dhoni, Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, Virat Kohli, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now