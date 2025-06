चिनाब ब्रिज को 17 साल देने वाली डॉ माधवी की तारीफ में आनंद महिंद्रा ने लिखी पोस्ट, बोले- आपका कमिटमेंट हमारे लिए प्रेरणा है

चिनाब ब्रिज (Chenab Bridge) दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है. जिसकी ऊंचाई लगभग 1178 फीट है. 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद इसके निर्माण में खास भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. चिनाब ब्रिज को बनाने में प्रोफेसर डॉ जी माधवी लता (Dr G Madhavi Latha) ने भी खास योगदान दिया था. जिसे लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने पोस्ट लिखी और उन्हें अपना आदर्श और मोटिवेशन तक बता डाला है.

डॉ जी माधवी ने चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट के तैयार होने में 17 साल का समय दिया है. अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा ने आज हर किसी को उनका फैन बना दिया है. आनंद महिंद्रा ने भी डॉ माधवी की तारीफ में एक पोस्ट लिखी है, जो अब वायरल हो रही है. उद्योगपति ने अपनी पोस्ट में चिनाब ब्रिज के सामने खड़ी डॉ माधवी की एक तस्वीर भी शेयर की है.

उन्होंने हिमालयी भौगोलिक, भूकंपीय और मौसम संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 17 साल तक लगातार काम किया, जिससे आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत के जम्मू-कश्मीर में बनकर तैयार हो सका है. डॉ माधवी लता की कहानी छात्रों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा है. आज उनकी क्षमता और समर्पण ने इस मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को सफलता दिलाने में अच्छे स्तर पर योगदान दिया, जो भारत की टेक्निकल और क्रिएटिव पावर को दिखाता है. डॉ माधवी की इसी उपलब्धि पर आनंद महिंद्रा ने भी उन्हें अपना मंडे मोटिवेशन बताया.

An accomplished geotechnical engineer and Professor at the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, she played a pivotal role in the construction of the Chenab Railway Bridge.



A commitment that she fulfilled over 17 years.



Dr. G. Madhavi Latha Garu is my… pic.twitter.com/UFo4eFcQ09