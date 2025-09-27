दर्द छुपाना इसे कहते हैं... बचपन में खो दी मां, आधार कार्ड में फोटो देख करता है याद, बच्चे का Video रुला देगा

Boy Emotional Video: मां का साया दुनिया का सबसे महफूज साया है. एक मां ही होती है, जो पूरे घर को एक माला में पिरोकर रखती है, लेकिन जब परिवार को संजोकर रखने वाली मां ही चल बसती है, तो उसका पूरा परिवार मोतियों की तरह बिखर जाता है. दुनिया में हर चीज की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन मां की नहीं, उसकी ममता और उसके प्यार की नहीं. खुद भूखी सोती जाती है, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरना कभी नहीं भूलती. मां अपने बच्चे को सिर्फ 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म ही नहीं देती है, बल्कि मरते दम तक उसे अपने सीने से लगाकर रखती है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती रहती है. और वो मां तो किसी योद्धा से कम नहीं होती है, जो सिंगल पेरेंट्स की भूमिका निभाती है. मां की कोई परिभाषा नहीं है, इस वीडियो में देखें, मां के बिना यह बच्चा कैसे मासूम उम्र में ही अकेला पड़ गया है.



मां के बिना अधूरा है ये बच्चा (Boy Lost his Mother Viral Video)



इस वीडियो में एक शख्स इस बच्चे का दुख- दर्द सुन रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स के आंसू बह रहे हैं. यह शख्स इस बच्चे से पूछता है, पूरे दिन में सबसे खुश कब होते हो? इस पर बच्चे ने ना में सिर हिला दिया. फिर शख्स ने पूछा- सबसे ज्यादा दुखी कब हुए थे? तो बच्चा बोला- जब मेरी मां गुजरी थी'. बच्चे से पूछा क्या उसे मां की याद आती है?, उसने कहा हां आती है, जब-जब वह आधार कार्ड में मां का फोटो देखता है'.. बच्चे ने कहा कि उसके पास आधार कार्ड के अलावा मां का कोई फोटो नहीं है. बच्चे ने बताया कि उसके पापा बेलदार हैं. बच्चे ने बताया सबसे ज्यादा उसे अपनी मां के हाथ का खाना पसंद था और अब उसकी दादी खाना बनाती है. जब शख्स ने पूछा कि भगवान तुमसे पूछे क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो इस पर बच्चे ने कहा, मैं अपनी मां वापस मांग लूंगा'.

देखें Video:



वीडियो देख लोगों के बहे आंसू (Mother lost Boy Viral Video)

इसके बाद शख्स ने पूछा खाना और किताब में से क्या चुनोगे? तो बच्चे ने अपने जवाब से दिल जीत लिया, उसने खाने की जगह किताब को चुना'. इसके बाद शख्स ने बच्चे को ड्राइंग बुक और कलर दिए. इस बच्चे के चेहरे और अकेलेपन से पता चलता है कि मां के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है. इस वीडियो को देख लोग भावुक हो रहे हैं. एक ने लिखा है, दर्द छिपाना इसे कहते हैं, वह चाहकर भी नहीं रो पा रहा है'. दूसरे ने लिखा है, भाई रुला दिया'. तीसरे ने लिखा है, मां जाने का दुख क्या होता है, ये वो ही समझ सकता है, जिसकी मां नहीं है'. चौथा लिखता है, बच्चे के जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गये. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही इमोशनल हो रहे हैं.

