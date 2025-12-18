विज्ञापन
चीन में डिलीवरी ब्वॉय को देखकर आपका दिमाग फट जाएगा! भूल जाएंगे Blinkit और Zepto

चीन में डिलीवरी बॉय एक पहिए वाली अनोखी सवारी से खाना और सामान पहुंचा रहे हैं. इस जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर Blinkit और Zepto भी चर्चा में आ गए हैं.

China delivery boy: ऑनलाइन डिलीवरी की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन चीन से सामने आया यह वीडियो लोगों को चौंका रहा है. यहां सामान और खाने की डिलीवरी करने वाले लड़के पैदल, बाइक या स्कूटी से नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीब सवारी से जा रहे हैं जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यह गाड़ी है या सिर्फ एक पहिया.

क्या है ये अनोखी ‘जुगाड़ गाड़ी'?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन के डिलीवरी बॉय एक सिर्फ एक पहिए वाली इलेक्ट्रिक सवारी पर खड़े होकर तेज रफ्तार में डिलीवरी कर रहे हैं. इसमें ना हैंडल है, ना सीट, डिलीवरी बॉय सीधे पहिए पर खड़े रहते हैं. संतुलन बनाकर तेज स्पीड में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं. दूर से देखने पर यह साफ समझ ही नहीं आता कि यह कोई वाहन है या कोई स्टंट.

कैसे हो रही है डिलीवरी?

वीडियो में डिलीवरी बॉय खाने और रोजमर्रा के सामान से भरे बैग पीठ पर लटकाए हुए नजर आते हैं. एक हाथ से बैलेंस बनाते हुए और शरीर के मूवमेंट से पहिए को कंट्रोल करते हुए वे ट्रैफिक के बीच से निकलते हैं. लोगों का कहना है कि यह तरीका समय बचाने और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से निकलने के लिए अपनाया गया है.

देखें Video:

भारत में Blinkit और Zepto से तुलना

भारत में जहां Blinkit और Zepto जैसी कंपनियां मिनटों में डिलीवरी के लिए बाइक और साइकिल पर निर्भर हैं, वहीं चीन में डिलीवरी बॉय टेक्नोलॉजी और जुगाड़ का ऐसा मेल दिखा रहे हैं जो आने वाले समय में डिलीवरी इंडस्ट्री को नई दिशा दे सकता है. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर यह सवारी भारत आ गई, तो Blinkit और Zepto की डिलीवरी और भी तेज हो जाएगी.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कोई बोला, ये तो भविष्य की डिलीवरी है. किसी ने लिखा, गिर गया तो सीधा अस्पताल. तो कुछ ने इसे खतरनाक लेकिन शानदार बताया. हालांकि, यह तरीका देखने में बेहद शानदार और फास्ट लगता है, लेकिन कई लोग इसे खतरनाक भी बता रहे हैं. एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में बदल सकती है.

चीन के डिलीवरी बॉय का यह अनोखा जुगाड़ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और मेहनत मिलकर कैसे डिलीवरी की दुनिया बदल रही है. यह वीडियो न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में डिलीवरी का तरीका कितना अलग हो सकता है.

