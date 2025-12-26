28 डिलीवरी, 15 घंटे और सिर्फ 763 रूपए! Blinkit डिलीवरी बॉय ने सुनाया दर्द, तो राघव चड्ढा ने लंच पर बुलाया घर

हाल ही में सामने आए एक वीडियो में Blinkit के एक डिलीवरी पार्टनर ने अपना अनुभव साझा किया, जिसमें उसने बताया कि लगभग 15 घंटे में 28 डिलीवरी पूरी करने के बाद भी उसे सिर्फ ₹763 की कमाई हुई. इस वीडियो ने भारत में गिग वर्कर्स की कामकाजी परिस्थितियों को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जिन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलने वाली कम मजदूरी, अत्यधिक काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दों को उठाया था, ने इस डिलीवरी पार्टनर की स्थिति पर संज्ञान लिया. उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन जताया और गिग वर्कर्स के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए त्वरित सुधारों की आवश्यकता पर दोहराया.

संसद सत्र के बाद, श्री चड्ढा ने उस डिलीवरी पार्टनर को अपने आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया. यह मुलाकात बेहद सहज और आत्मीय रही, जिसमें खुलकर बातचीत हुई. लंच के दौरान डिलीवरी पार्टनर ने अपने वास्तविक अनुभव साझा किए. लंबे काम के घंटे, अनिश्चित कमाई, एल्गोरिदम आधारित टारगेट्स और बुनियादी सुरक्षा या शिकायत निवारण तंत्र की कमी.

डिलीवरी पार्टनर ने अपनी बात सुने जाने पर खुशी जाहिर की और इस पहल की सराहना करते हुए इसे आश्वस्त करने वाला और सम्मानजनक बताया. वहीं, श्री चड्ढा ने इन मुद्दों को नीतिगत स्तर पर उठाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत की गिग इकॉनमी, वर्कर्स के कल्याण की कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकती.

यह मुलाकात एक सरल लेकिन प्रभावशाली संदेश देती है. सार्थक नीतिगत बदलाव की शुरुआत उन लोगों की बात सुनने से होती है, जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं.