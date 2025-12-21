विज्ञापन
थोड़ी शर्म कर लो... जोमाटो डिलिवरी ब्वॉय के साथ ऐसा क्या हुआ, आ गया गुस्सा

बेंगलुरु में एक Zomato डिलीवरी एजेंट को बाइक 600 मीटर दूर पार्क करनी पड़ी और पैदल ऑर्डर डिलीवर करना पड़ा. वीडियो वायरल होने के बाद कस्टमर के रवैये और गिग वर्कर्स की हालत पर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई.

  • बेंगलुरु के ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट अर्जुन सेठी ने अपनी डिलीवरी जॉब की कठिनाइयों को सोशल मीडिया पर साझा किया
  • अर्जुन को रेजिडेंशियल सोसाइटी के गार्ड्स ने बाइक अंदर ले जाने से रोका, जिससे उन्हें खाना पैदल डिलीवर करना पड़ा
  • डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी बॉय पर कस्टमर की मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं, जिससे काम मुश्किल हो जाता है
बेंगलुरु से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है अर्जुन सेठी है जो Zomato का डिलीवरी एजेंट है. अर्जुन ने अपनी डिलीवरी जॉब की हकीकत दुनिया के सामने रखी और बताया कि उनका काम कितना मुश्किलों से भरा है. उनके इस वीडियो ने लोगों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी, क्या गिग वर्कर्स के साथ सही व्यवहार हो रहा है?

क्या हुआ था?

अर्जुन ने बताया कि उन्हें एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए अपनी बाइक 500-600 मीटर दूर पार्क करनी पड़ी, वजह? रेजिडेंशियल सोसाइटी के गार्ड्स ने उसे अंदर बाइक ले जाने नहीं दी. मजबूरी में अर्जुन पैदल ही खाना लेकर निकल पड़ा. इस वीडियो में अर्जुन कह रहा है कि कस्टमर खुद बाहर आकर खाना ले सकता था, लेकिन मुझे इतनी दूर पैदल चलना पड़ा। पानी तक नहीं पूछा. रिकॉर्डिंग के दौरान भी उसके पास 200-300 मीटर और चलना बाकी था.

कंपनी का दबाव और कस्टमर की डिमांड

अर्जुन ने खुलासा किया कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी बॉय पर पूरा दबाव डालते हैं. कंपनी कहती है, कस्टमर जो बोले वो करो. अगर रूम तक डिलीवर करने को कहे तो वहां भी जाओ. उसने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि इस काम में न सम्मान है, न सहूलियत. इसलिए उन्होंने दूसरों को सलाह दी कि कृपया डिलीवरी बॉय का सम्मान करें.

कौन सही, कौन गलत?

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा काम है. हम हैंडलिंग चार्ज और डिलीवरी फीस इसी लिए देते हैं. अगर हमें ही मशक्कत करनी पड़े तो फिर ये चार्ज क्यों?" हालांकि कुछ ने अर्जुन का सपोर्ट किया . एक यूजर ने कहा कि जॉब अपनी जगह सही है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है. कम से कम पानी तो पूछ सकते थे.

