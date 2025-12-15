8 हजार में आतंकी से भिड़ जाऊं...सिक्योरिटी गार्ड से क्या उम्मीद करते हैं सोसायटी के लोग, बात सुनकर चौंक जाएंगे

Security guard viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी नौकरी की सच्चाई को बेहद मजेदार अंदाज में बयां करता नजर आ रहा है. वीडियो में गार्ड एक लड़के से बातचीत करते हुए हंस-हंसकर अपनी कहानी सुना रहा है और यही वजह है कि लोग खुद की हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. गार्ड बताता है कि एक बार Blinkit से डिलीवरी करने वाला लड़का सोसायटी में आया था. डिलीवरी वाले को एंट्री दे दी गई, क्योंकि उन्हें समय पर ऑर्डर पहुंचाना होता है, लेकिन तभी एक कपल ने सवाल खड़ा कर दिया, 'आपने उसे रोका क्यों नहीं? अगर वो आतंकवादी होता तो?'

गार्ड का जवाब सुनकर हंसी भी आएगी, सच भी लगेगा (Guard's Honest Reply)

इस सवाल पर सिक्योरिटी गार्ड का जवाब सीधा, सच्चा और बेहद फनी था. वह कहता है, 'सर...वो Blinkit का डिलीवरी बॉय था, हम एंट्री करवाते हैं, नहीं तो उन्हें लेट हो जाता है', लेकिन कपल यहीं नहीं रुका. उन्होंने दोबारा कहा, 'अगर वो आतंकवादी होता तो आपको रोकना चाहिए था.' वीडियो में गार्ड अपने पास बैठे लड़के से कहता है, 'अगर वो आतंकवादी होता भी, तो मैं उसे कैसे रोकता? ना मेरे पास हथियार है, ना कुछ और बस ये डंडी है. इस डंडी से आतंकवादी को कैसे रोकूं?'

'8000 रुपये में आप क्या-क्या करवाना चाहते हो?' (Salary Reality Check)

वीडियो में गार्ड आगे कहता है, '8000 रुपये में आप चाहते हो कि मैं आतंकवादी से लड़ जाऊं, वो भी डंडी लेकर? भाई, मुझे भी समझो...मैं भी इंसान हूं.' इसके बाद गार्ड और सामने बैठा लड़का हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. वीडियो का यही हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें मजाक के साथ एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है.

वीडियो क्यों छू रहा है लोगों का दिल? (Why Internet Is Loving It)

इस वीडियो को Instagram पर ruchi_rinki नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा उम्मीदें.' अब तक इस वीडियो को 7 लाख 8 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग सिक्योरिटी गार्ड के सपोर्ट में खुलकर बोल रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं, 'भाई ने दिल की बात कह दी.' एक यूजर ने लिखा, 'गार्ड से सबकुछ की उम्मीद, सैलरी कुछ नहीं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये सिर्फ मजाक नहीं, सिस्टम की सच्चाई है.'

क्यों ये वीडियो सिर्फ फनी नहीं, जरूरी भी है? (Social Message)

यह वीडियो सिर्फ हंसी का कारण नहीं बन रहा, बल्कि यह समाज को एक आईना भी दिखा रहा है. अक्सर कम सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों से लोग ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं, जो उनके बस में ही नहीं होतीं. गार्ड का ये वीडियो हमें बता रहा है कि, हर वर्दी वाला सुपरहीरो नहीं होता...हर नौकरी की भी एक सीमा होती है और सबसे जरूरी, हर इंसान की भी.

