जॉइनिंग से पहले ही कंपनी ने दी धमकी! जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही भड़के लोग, बोले- ये ऑफर नहीं चेतावनी है...

Job description viral: नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वजह यह कि इस नौकरी में शामिल होने से पहले ही उम्मीदवारों को लंबे काम के घंटे, थकान और जल्दी नौकरी छोड़ने की चेतावनी दे दी गई है. Reddit पर शेयर किए गए इस जॉब ऑफर को कई लोगों ने पारदर्शिता नहीं, बल्कि खुली धमकी करार दिया है.

क्या लिखा था जॉब डिस्क्रिप्शन में?

Reddit के r/recruitinghell फोरम पर एक यूजर ने नौकरी से जुड़ा एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट शेयर किया है. इस डॉक्यूमेंट में भर्ती प्रक्रिया और 'जरूरी बातें' लिखी थीं, लेकिन भाषा ने सभी को चौंका दिया. काम का समय बताया गया, सुबह 9:30 बजे से, जब तक काम खत्म न हो. उम्मीदवारों को याद दिलाया गया कि यह एक स्टार्टअप है और 'कुछ भी मूल्यवान बनाने में समय लगता है'. साफ चेतावनी दी गई कि ज्यादातर कर्मचारी पहले दो महीनों में नौकरी छोड़ देते हैं. यह भी लिखा गया कि नए लोग तेज रफ्तार माहौल में खुद को ढाल नहीं पाते. अंत में बिना झिझक कहा गया, दिन में 10 से 12 घंटे काम की उम्मीद रखें.

उम्मीदवार को क्या खटका?

नौकरी का ऑफर पाने वाले शख्स ने बताया कि सबसे परेशान करने वाली बात लंबे घंटे नहीं थे, बल्कि यह सोच थी कि थकान को व्यक्तिगत असफलता बताया गया. उसके मुताबिक, डॉक्यूमेंट का लहजा ऐसा था मानो अगर कोई इस माहौल में टूट जाता है तो गलती सिस्टम की नहीं, कर्मचारी की है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आईं. ज्यादातर यूजर्स ने इसे साफ संकेत बताया कि ऐसी नौकरी से दूर रहना बेहतर है. एक यूजर ने लिखा, टहर लाइन कह रही है- यहां मत आना. दूसरे ने कहा, 'लगता है यह जॉब पोस्ट किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जो खुद नौकरी छोड़ना चाहता है.

स्टार्टअप कल्चर पर उठे सवाल

इस चर्चा ने सिर्फ एक जॉब ऑफर नहीं, बल्कि पूरे स्टार्टअप वर्क कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए. लोगों ने बहस की, कि क्या ऐसी बातें पहले से बता देना ईमानदारी है या फिर यह कर्मचारियों को डराकर ज्यादा काम करवाने की रणनीति. जहां कुछ लोग इसे सच्चाई दिखाने वाली पारदर्शिता मान रहे हैं, वहीं ज्यादातर इसे बर्नआउट को सामान्य बनाने और जिम्मेदारी कर्मचारी पर डालने वाला रवैया बता रहे हैं. यह वायरल मामला नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक चेतावनी बन गया है कि ऑफर लेटर से पहले भाषा जरूर पढ़ें.

