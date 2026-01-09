विज्ञापन

The Raja Saab Box Office Opening: प्रभास की फिल्म द राजा साब पहले दिन कितना ओपनिंग कलेक्शन कर सकती है. इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

Raja Saab Box Office: पहले दिन 'राजा साब' करेगी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग! हिट होने के लिए प्रभास की फिल्म को कमाने होंगे इतने
प्रभास की द राजा साब का बजट एंड कलेक्शन
नई दिल्ली:

The Raja Saab Box Office Collection & Budget: प्रभास की द राजा साब सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. यह 9 जनवरी को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसकी चर्चा बीते काफी समय से हो रही थी. वहीं अब फिल्म जैसे ही बड़े पर्दे पर आई है. लोगों के बीच द राजा साब के पहले दिन की कमाई की चर्चा शुरु हो गई है. बॉक्स ऑफिस ट्रेकर सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन 6.95 करोड़ की कमाई ऑल भाषा में करेगी.

प्रभास की द राजा साब का बजट

प्रभास की मारुति के डायरेक्शन में बनीं द राजा साब की एडवांस बुकिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है. जहां 24 घंटे के अंदर टिकट बुकिंग में 357 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है. वहीं द राजा साब को हिट होने के लिए 300 -400 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल करनी होगी. फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में एक हफ्ते की एडवांस बुकिंग में 2 मिलियन यूएसडी की कमाई हासिल की है. वहीं ओपनिंग डे पर 1.77 मिलियन यूएसडी की कमाई हासिल कर ली है.

द राजा साब के बारे में

9 जनवरी को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हुई द राजा साब एक महंगी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार अहम किरदार में हैं. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थमन एस हैं. फिल्म को सोशल मीडिया पर मिक्स रिव्यू मिल रहा है.

जन नायकन और पराशक्ति से होने वाली थी टक्कर

बता दें कि 9 जनवरी को विजय के करियर की आखिरी फिल्म जन नायकन रिलीज होने वाली थी. लेकिन कोर्ट से सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण फिल्म 9 जनवरी को रिलीज नहीं हो पाई. वहीं वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग का फायदा द राजा साब को मिल गया. जबकि 10 जनवरी को शिवकार्तिकेयन की पराशक्ति रिलीज होने को तैयार है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

