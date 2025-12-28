बनवाना था परिंदा...बना दिया 'दरिंदा', इस लड़के की कहानी सुन लोगों ने कहा- तौबा-तौबा

Roadside Tattoo Artist: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक viral tattoo video लोगों को हंसने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर रहा है. वीडियो में एक युवक सड़क किनारे बैठे सस्ते टैटू आर्टिस्ट से अपनी छाती पर टैटू बनवाता दिखता है. शुरुआत में वह बेहद खुश नजर आता है, लेकिन जैसे ही टैटू पूरा होता है, उसका चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है. आज के दौर में टैटू बनवाना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक fashion statement बन चुका है. लोग अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए महंगे डिजाइन और प्रोफेशनल टैटू स्टूडियो का रुख करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है.

सस्ता टैटू बना महंगा सबक (eagle tattoo turns into monster)

वीडियो में युवक बताता है कि उसने अपनी छाती पर एक शानदार ईगल (बाज) टैटू बनवाने का फैसला किया था. उसने डिजाइन पहले ही टैटू आर्टिस्ट को दिखा दिया था और 3200 रुपये में डील फाइनल हुई. युवक को लगा कि इतनी कम कीमत में अच्छा टैटू मिल जाएगा, लेकिन जब टैटू पूरा हुआ, तो बाज की जगह उसकी छाती पर एक अजीब सा, डरावना monster-like tattoo बन चुका था. पंख बिगड़े हुए, आंखें अजीब और पूरा डिजाइन ऐसा कि देखने वाले भी हंसने लगे.

आईने में देखा तो आंखों में आ गए आंसू (Eagle Tattoo Monster)

जैसे ही युवक आईने के सामने गया, वह कुछ सेकंड तक सन्न रह गया. फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं. वीडियो में साफ दिखता है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा. टैटू हटाना आसान नहीं होता और यही बात उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी. यह वीडियो X (पूर्व ट्विटर), Instagram Reels और YouTube Shorts पर तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं (Funny Social Media Reactions)

वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 3200 में बाज चाहिए था, दरिंदा फ्री में मिल गया. दूसरे ने कमेंट किया, अब इसे ठीक करवाने में 20-25 हजार खर्च होंगे. किसी ने कहा, ये टैटू आर्टिस्ट है या कॉमेडियन? हालांकि, मजाक के साथ-साथ कई यूजर्स ने युवक के लिए सहानुभूति भी जताई और दूसरों को इससे सबक लेने की सलाह दी.

