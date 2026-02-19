हैवी ड्राइवर...खड़ी पहाड़ी पर पलक झपकते ही मकड़ी की तरह चढ़ी कार, देख डर से कांप उठेगा कलेजा

Shocking Video Car Climbing Steep Mountain: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए कह नहीं सकते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों के होश फाख्ता कर रहा है, जिसे देखकर यकीनन कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले. वायरल हो रहे इस Car Stunt Video में एक ऑफ रोड कार खड़ी और दुर्गम पहाड़ी पर ऐसे चढ़ती दिख रही है, मानो उसे गुरुत्वाकर्षण का कोई डर ही न हो. न कार पीछे फिसलती है, न बैलेंस बिगड़ता है. बस इंजन की गूंज और ड्राइवर का जबरदस्त कंट्रोल.

खड़ी पहाड़ी पर हैरतअंगेज कार स्टंट (Amazing Car Stunt on Steep Hill)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, ड्राइवर पहले कार को पहाड़ी के सामने रोकता है. फिर जैसे ही एक्सीलरेटर दबाता है, कार धीरे-धीरे ऊपर बढ़ती जाती है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि चढ़ाई इतनी तेज है कि आम गाड़ी तो आधे रास्ते में ही हार मान ले, लेकिन ये Off Road Car बिना फिसले सीधे ऊपर पहुंच जाती है. इंस्टाग्राम पर rockcrawldaily नाम के अकाउंट से शेयर हुए इस Viral Video को लाखों लोग देख चुके हैं. हजारों यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा स्टंट फिल्मों में ही देखा था.

सोशल मीडिया पर मचा शोर (Social Media Reaction on Viral Car Video)

कमेंट सेक्शन में लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कोई लिख रहा है, ग्रैविटी छुट्टी पर चली गई क्या, तो कोई कह रहा है, गाड़ी नहीं, ड्राइवर का जिगर मजबूत है. हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी स्टंट ड्राइविंग में स्पेशल टायर, लो गियर रेशियो और 4x4 टेक्नोलॉजी का अहम रोल होता है. यह सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि तकनीक और स्किल का कॉम्बिनेशन है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

