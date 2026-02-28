विज्ञापन
विशेष लिंक

सऊदी, कतर से यूएई तक धमाके... ईरान का जवाबी हमला, अमेरिका के 7 सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं

ईरान इन देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा है. हमलों की तस्वीरें डरा देने वाली हैं. तेज धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं. राहगीरों ने इन हमलों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
सऊदी, कतर से यूएई तक धमाके... ईरान का जवाबी हमला, अमेरिका के 7 सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं
ईरान ने अन्य देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को बनाया निशाना.
  • ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिका के सात सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है
  • कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और अबू धाबी में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया गया है
  • धमाकों की आवाजें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के शहरों में भी सुनाई दी हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इजरायल के बाद अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ने जंग छेड़ दी है. मिडल ईस्ट में अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है. धमाके ऐसे कि देखने वालों की रूह कांप जाए. हर तरफ धमाकों की आवाजें और आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है. धमाकों की गूंज सऊदी, कतर से यूएई तक सुनाई दे रही है. ये हमले ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों पर पलटवार कर किए हैं. ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत जैसे सात देशों पर हमला किया है. इजरायल तो पहले से ही ईरान के निशाने पर है. देश में हर तरफ सायरनों की गूंज सुनाई दे रही है. 

ये भी पढे़ं- ईरान का इजरायल पर जवाबी मिसाइल हमला, इजरायली शहरों में गूंज उठे सायरन 

ईरान इन देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा है. हमलों की तस्वीरें डरा देने वाली हैं. तेज धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं. राहगीरों ने इन हमलों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की हैं. ईरान ने जिन देशों को निशाना बनाया है उनमें कतर, बहरीन कुवैत,सऊदी, जॉर्डन और अबू धाबी शामिल हैं. हमले के वीडियो बहुत ही भयावह हैं. इनमें आग के गुबार और धुएं को साफ देखा जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

ईरान ने अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. जानकारी के मुताबिक ईरान ने इन देशों में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है. बहरीन की तरफ से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, मिसाइल हमला आइलैंड किंगडम में US नेवी के पांचवीं फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर  किया गया है. इस बीच अमेरिका और इजरायल की मिसाइल ने तब्रीज़ में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

दोहा और रियाद में भी सुनाई दीं धमाकों की आवाजें

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, कतर के दोहा और सऊदी अरब के रियाद में धमाकों की तेज आवाजें सुनी गईं. इस हमले के तुरंत बाद इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, इससे मध्य पूर्व एक नए संघर्ष में उलझ गया है.अबू धाबी के दो लोगों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि उन्होंने धमाकों की आवाजें सुनीं. एएफपी के मुताबिक, , दोहा और रियाद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं. इन हमलों के बाद दोहा में एयरबेस को बंद कर दिया गया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israel Attack, Iran Attack On Israel, Iran Attack On Qatar, Iran Attack On US Troops, Israel Iran Attack News
Get App for Better Experience
Install Now