T20 World cup 2026: तो फिर होगा IND-PAK का महामुकाबला! न्यूजीलैंड की हार के बाद T20 वर्ल्ड कप में बदले समीकरण

T20 World cup 2026: टी-20वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में न्यूज़ीलैंड पर इंग्लैंड की बड़ी जीत ने सेमीफ़ाइनल में उनकी जगह पक्की कर दी है. इस नतीजे से पाकिस्तान के लिए क्वालिफ़ाई करने का रास्ता भी खुल गया है और भारत के साथ अगला मैच भी हो सकता है.

India Vs Pakistan Match in T20 World cup 2026:  इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज के अपने आखिरी मैच में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ बड़ी जीत दर्ज की. इससे यह पक्का हो गया कि इंग्लैंड ने 3 में से 3 जीत के साथ ग्रुप 2 की टॉप टीम के तौर पर सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है.  इस जीत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए भी सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के दरवाज़े खोल दिए हैं.  इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के बाद के स्टेज में एक और भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने की संभावना बन गई लेकिन इसके लिए दोनों टीमों को समीफाइनल में पहुंचना होगा. 

पाकिस्तान को सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कैसे करेगा 
पाकिस्तान के पास टी-20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 स्टेज में सिर्फ़ 1 पॉइंट है, वहीं, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ इस स्टेज का उनका पहला गेम बारिश की वजह से रद्द हो गया था. फिर वे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपना दूसरा मैच हार गए. पाकिस्तान का अभी भी श्रीलंका के खिलाफ एक मैच बाकी है, जो वे 28 फरवरी (शनिवार) को कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे. पाकिस्तान को न सिर्फ यह मैच जीतना है, बल्कि बड़े अंतर के साथ जीतना होगा. अगर वे पहले बैटिंग करते हैं, तो उन्हें कम से कम 65 रन से जीतना होगा. अगर वे बाद में बैटिंग करते हैं, तो पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट सुधारने और फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए 13 ओवर में टारगेट पूरा करना होगा.

भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी
भारत ने अपने सुपर 8 कैंपेन की शुरुआत अहमदाबाद में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 76 रन से हार के साथ की थी.  फिर उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 72 रन से जीत दर्ज करके ज़बरदस्त वापसी की. भारत के अब 2 मैचों में 2 पॉइंट हैं, और नेट रन रेट -0.100 है. वेस्ट इंडीज़ के साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अपना सुपर 8 मैच हारने के बाद, अब समीकरण आसान है. भारत को हर हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को जीतना होगा. 

भारत और पाकिस्तान का मैच कैसे हो सकता है
अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफ़ाई करती हैं, तो भारत और पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में एक-दूसरे का सामना नहीं करेंगे. ऐसा इसलिए है, क्योंकि साउथ अफ़्रीका बेहतर नेट रन रेट के साथ ग्रुप 1 में टॉप पर है. अगर वे ज़िम्बाब्वे से हार भी जाते हैं और भारत, वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है, तो भी वे ग्रुप 1 से टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर क्वालिफ़ाई करेंगे. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में टॉप टीम के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है. 

सेमीफ़ाइनल में एक ग्रुप की टॉप रैंक वाली टीम और दूसरे ग्रुप की दूसरी रैंक वाली टीम आमने-सामने होती है. पाकिस्तान और भारत दोनों नंबर 2 पर रहेंगे, इसलिए वे सेमीफ़ाइनल में एक-दूसरे का सामना नहीं सकेंगे. अब अगर भारत और पाकिस्तान अपने-अपने सेमीफ़ाइनल मैच जीतते हैं, तो ही वे फ़ाइनल में एक-दूसरे का सामना कर सकते हैं, ऐसे मे  8 मार्च को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल में खेला जाएगा. 

