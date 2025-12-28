हॉर्न नहीं, पक्षियों की आवाज...कनाडा में मिडिल क्लास की जिंदगी 10 गुना बेहतर? भारतीय प्रवासी के वीडियो पर बहस

Middle-Class Lifestyle : सोशल मीडिया पर इन दिनों कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासी विशाल का एक वीडियो जमकर चर्चा में है. इस इंस्टाग्राम क्लिप में विशाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाते हुए कनाडा और भारत के मिडिल क्लास जीवन की तुलना करते नजर आते हैं वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'कनाडा में मध्यमवर्गीय परिवार का जीवन भारत की तुलना में 10 गुना बेहतर है.' विशाल का दावा है कि कनाडा में एक आम मिडिल क्लास परिवार को ज्यादा शांति, बेहतर माहौल और साफ-सुथरी जिंदगी मिलती है, जो भारत के बड़े शहरों में दुर्लभ होती जा रही है. इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

शोर नहीं, सुकून ज्यादा (India metro city life)

वीडियो में विशाल ने सबसे पहले भारत के मेट्रो शहरों में होने वाले शोरगुल की बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों में लगातार हॉर्न की आवाज, ट्रैफिक और भीड़ आम बात है. वहीं कनाडा में सड़कों पर शांति रहती है और बिना शोर के सफर करना सामान्य है. विशाल ने यह भी बताया कि कनाडा में रोजमर्रा की जिंदगी में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और साफ हवा में सांस लेना किसी लग्जरी जैसा नहीं, बल्कि सामान्य बात है. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है.

भारत बनाम कनाडा...दो अलग अनुभव (India vs Canada)

विशाल का कहना है कि भारत के कई बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण, ट्रैफिक और तनाव लोगों की सेहत और मानसिक शांति पर असर डालता है. इसके उलट, कनाडा में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सड़कें और नियमों का पालन जीवन को आसान बनाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हर देश की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनके हिसाब से एक मिडिल क्लास परिवार के लिए कनाडा की basic lifestyle ज्यादा संतुलित और आरामदायक है.

सोशल मीडिया पर दो राय (life abroad reality)

विशाल के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी. कई लोगों ने उनके अनुभव से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा, 'मैं भी यही महसूस करता हूं. कनाडा में जीवन स्तर वाकई बेहतर है, भले ही यहां अपनी समस्याएं हों.' वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी बातों का विरोध किया. एक ने लिखा, 'कनाडा की सड़कें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन भारत में मौके और अपनापन है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'शांति और साफ हवा जरूरी हैं, लेकिन परिवार के पास रहना भी उतना ही मायने रखता है.'

