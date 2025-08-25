घूमते-घूमते स्कूल में घुस गया हाथी का बच्चा, बच्चों को देखकर किया कुछ ऐसा, यूजर्स बोले- एडमिशन लेने आया होगा

Baby Elephant Visits School: केरल (Kerala) के वायनाड स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्र उस समय हैरान रह घए, जब एक हाथी का बच्चा उनके परिसर में घुस आया. ऑनमनोरमा की रिपोर्ट के अनुसार, यह बच्चा हाथी चेकाडी स्थित सरकारी एल.पी. स्कूल के परिसर में घुस आया, जहां प्री-प्राइमरी के विद्यार्थियों सहित 100 से ज़्यादा बच्चे कक्षाएं ले रहे थे.
बत्तख अपने बच्चों संग खेल रही थी छुपन-छुपाई, Video ने जीता लोगों का दिल, बोले- वह उन्हें जीना सिखा रही है
चूंकि स्कूल जंगल के पास स्थित है, इसलिए शाम के समय अक्सर हाथियों के झुंड इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं. हालांकि, स्टाफ के सदस्यों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ जब स्कूल के समय में एक अकेला बच्चा अंदर आया था. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्यारा सा हाथी का बच्चा बरामदे में टहल रहा था, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बच्चों को कक्षाओं में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए.
देखें Video:
ओनमनोरमा से बात करते हुए, स्कूल की प्रधानाध्यापिका सिजिमोल टीवी ने कहा, "करीब एक घंटे तक हम परेशान रहे. लेकिन बछड़ा इतना शांत था, मानो कोई बच्चा दाखिले की उम्मीद कर रहा हो." इस बीच, वन अधिकारी तुरंत वहां पहुंच गए और सावधानीपूर्वक जानवर को वापस जंगल की ओर भेज दिया. अधिकारियों का मानना है कि बछड़ा अपने झुंड से भटककर गलती से स्कूल परिसर में आ गया होगा.
यह भी पढ़ें: हाउस हेल्प का Sick Leave मांगने का यह तरीका देख हैरान हो रहे लोग, लिखा कुछ ऐसा सब कर रहे तारीफ
फिल्मी अंदाज में बाइक पर रोमांस कर रहे कपल का यूपी पुलिस ने काटा चालान, पोस्ट शेयर कर लोगों को दी चेतावनी!
सड़क पर बेसुध दौड़ती-नाचती महिला का Video वायरल, मस्तमौला अंदाज देख बोले यूजर्स- वाह लाइफ हो तो ऐसी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं