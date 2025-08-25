फिल्मी अंदाज में बाइक पर रोमांस कर रहे कपल का यूपी पुलिस ने काटा चालान, पोस्ट शेयर कर लोगों को दी चेतावनी!

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) अक्सर ट्रैफिक नियमों (traffic rules) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नए-नए तरीके आजमाती रहती है. हाल में यूपी पुलिस (UP Police) ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक मजाकिया अंदाज में लोगों को ट्रैफिक रूल्स लेकर अवेयर करने की कोशिश की गई है. इस पोस्ट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले एक युवा जोड़े को निशाना बनाया गया है. "रोमियो और जूलियट ने नोएडा में बाइक सीक्वल की कोशिश की" टाइटल वाली इस पोस्ट में एक जोड़े को बिना हेलमेट के लापरवाही से बाइक चलाते और बेसिक ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए देखा जा सकता है.
रोमांटिक सीन रीक्रिएट करता दिखा कपल
कथित तौर पर नोएडा (Noida) में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में यह कपल व्यस्त सड़कों पर बाइक चलाते हुए एक रोमांटिक फिल्म के सीन की नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि, इस रोमांस में असली मोड़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए एक भारी चालान के तौर पर में आता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए, यूपी पुलिस ने कैप्शन में लिखा, "इस बार क्लाइमेक्स एक भारी चालान था, कोई प्रेम गीत नहीं! सुरक्षित यात्रा करें, नियमों का पालन करें और अपनी प्रेम कहानी को लंबे समय तक जीवित रखें."
वीडियो यहां देखें:
Romeo & Juliet tried a bike sequel in Noida.????— UP POLICE (@Uppolice) August 22, 2025
This time the climax was a hefty challan, not a love song!
Ride safe, follow rules, let your love story live long.#RoadSafety pic.twitter.com/vav87Tgyd8
वीडियो में, पुलिस ने बताया कि उन पर 53,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस पोस्ट ने पुलिस के मजाकिया लेकिन प्रभावशाली संदेश की वजह से लोगों का ध्यान खींचा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यहां सवाल यह है कि जुर्माना कौन भरेगा! रोमियो या जूलियट, या उसके माता-पिता!उनके सामने दो समस्याएं हैं: एक तो जुर्माना भरना, और दूसरी यह कि अगर माता-पिता जुर्माना भरेंगे तो उनके रिश्ते की पोल खुल जाएगी. इसलिए सावधान रहें!" एक अन्य ने लिखा, "सुरक्षित यात्रा करें, नियमों का पालन करें और अपने रिश्ते की रक्षा करें."
एक अन्य यूज़र ने लिखा, "उत्तर प्रदेश पुलिस का संदेश जनता के हित में है. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. पुलिस हमारी मदद के लिए है और हमारे हित के लिए ऐसे संदेश जारी करती है. जय हिंद."
