वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी मैच अब नहीं खेल पाएंगे? जानिए क्यों !

14 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सेंचुरी लगाकर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. अब वह लिस्ट A और T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं.

  • 14 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
  • वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था
  • पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी बच्चों को सम्मानित करेंगी, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे
Vaibhav Suryavanshi : 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी को आज दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. राजधानी दिल्ली में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है. जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं.  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी सभी बच्चों से मिलेंगे. दिल्ली में पुरस्कार समारोह में शामिल होने के कारण वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे. विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से 84 गेंद में 190 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था.

अब विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे सर्यवंशी

सेरेमनी के बाद, उम्मीद है कि यह लेफ्ट-हैंडर खिलाड़ी इंडिया U19 टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़ेगा और ज़िम्बाब्वे जाएगा, क्योंकि टीम आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जो 15 जनवरी से शुरू होगा. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से धमाका कर दिया था. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सेंचुरी लगाकर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. अब वह लिस्ट A और T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं.

इससे पहले, सूर्यवंशी को U19 एशिया कप में एक्शन में देखा गया था. यूएई के खिलाफ पहले मैच में 171 रन बनाने के बाद, यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, और उसका खराब प्रदर्शन ही भारत के खिताब न जीत पाने का मुख्य कारण था, क्योंकि फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार गया था.

