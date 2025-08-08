विज्ञापन
बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी, प्यारा Video वायरल

इस वीडियो में एक मादा हाथी, जो शुरू में खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, जन्म देने के करीब एक घंटे बाद ही अपने नवजात बच्चे को लेकर बारिश में उठकर चलने लगती है. वीडियो में जंगल में भारी बारिश भी दिखाई दे रही है.

बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी, प्यारा Video वायरल
बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी

बच्चे का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं होता—एक ऐसा पल जो एक मां की ताकत और जन्म से पहले ही उसके और उसके बच्चे के बीच गहरे रिश्ते बना देता है. यह एहसास किसी भी प्रजाति से परे होता है, जैसा कि भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किए गए एक दिल को छू लेने वाले वीडियो में देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मादा हाथी, जो शुरू में खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, जन्म देने के करीब एक घंटे बाद ही अपने नवजात बच्चे को लेकर बारिश में उठकर चलने लगती है. वीडियो में जंगल में भारी बारिश भी दिखाई दे रही है. कैप्शन में लिखा है, "एक अस्थिर चाल, क्योंकि बच्चा अभी-अभी दुनिया में आया है. हाथी के बच्चे जन्म के 1-2 घंटे के भीतर चलना शुरू कर देते हैं. जंगल में उन्हें गतिशील रहना पड़ता है, जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है."

इस पोस्ट ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की और कई यूज़र्स ने इसे "प्रकृति का चमत्कार" बताया. एक यूज़र ने लिखा, "प्रकृति का चमत्कार! सी-सेक्शन नहीं हुआ!" एक ने कमेंट किया, "पहली बार चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट होती है, लेकिन जीवित रहने के लिए गतिशीलता बहुत ज़रूरी है."

ब्रिटेन स्थित पशु कल्याण संगठन, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स अब्रॉड (SPANA) के अनुसार, अफ़्रीकी हाथी 22 महीने तक गर्भवती रहते हैं, जबकि एशियाई हाथी – जैसे वीडियो में दिख रहा है – 18 से 22 महीने तक गर्भ धारण कर सकते हैं. जन्म के समय, बच्चों का वज़न 122 किलोग्राम तक हो सकता है और उनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट होती है. औसतन, हाथी हर दो साल में एक बार बच्चे को जन्म देते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब किसी हथिनी का बच्चा पैदा करना वायरल हुआ हो. पिछले महीने ही, झारखंड में रेलवे ट्रैक के पास एक हथिनी के बच्चे को जन्म देने का वीडियो इंटरनेट पर छा गया था. एक दुर्लभ और मार्मिक दृश्य में, एक ट्रेन सुरक्षित दूरी पर रुकी हुई और धैर्यपूर्वक हथिनी के बच्चे को जन्म देने का इंतज़ार करती हुई दिखाई दे रही थी.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था: "मानव-पशु संघर्ष की खबरों से परे, मानव-पशु के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का यह उदाहरण साझा करते हुए खुशी हो रही है. झारखंड में एक ट्रेन दो घंटे तक इंतज़ार करती रही जब एक हथिनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बाद में दोनों खुशी-खुशी आगे बढ़ गए."

