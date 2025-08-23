विज्ञापन
सड़क पर बेसुध दौड़ती-नाचती महिला का Video वायरल, मस्तमौला अंदाज देख बोले यूजर्स- वाह लाइफ हो तो ऐसी

इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां एक महिला सड़क पर बिना किसी की परवाह किए ऐसे मटकती ही हुई जा रही है, जैसे उसकी सारी टेंशन हवा में उड़ गई हो.

महिला का Video देख आपका दिल भी हो जाएगा खुश

जब जॉबलेस और अविवाहित होते हैं, तो इनको पाने की चाहत में रात-दिन टेंशन में कट जाते हैं और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो फिर लोग एक आजाद जिंदगी की कामना करते हैं. खैर, लाइफ में स्ट्रगल और जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, यह आपको और हमें खुद ही तय करना और देखना होता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है. आज के समय में ज्यादातर लोग उस लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ना तो कोई आगे हो और ना ही पीछे, बस एक आजाद पक्षी की तरह खुली हवा में चैन की सांस लेना ही असली जिंदगी मान लिया गया है . इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां एक महिला सड़क पर बिना किसी की परवाह किए ऐसे मटकती ही हुई जा रही है, जैसे उसकी सारी टेंशन हवा में उड़ गई हो.

मस्तमौला महिला का वायरल वीडियो (Happily Woman Viral Video)
एक शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और इसके कैप्शन में लिखा, 'जब आपको दुनिया से कोई मतलब और उम्मीद ना हो'. वीडियो में देखेंगे कि कैसे साड़ी पहने एक महिला हाथ में झोला लेकर मस्तमौला अंदाज में सड़क पर दौड़ रही है. उसे देखकर लगता है कि उसे ना तो आज की फिक्र है और ना ही कल की चिंता. महिला की इस जिंदादिली को देख लोग कमेंट बॉक्स में अपना दुखड़ा रो रहे हैं और उनके कमेंट्स से पता चलता है कि उन्होंने पत्नी, बच्चे और काम की जिम्मेदारियों को बोझ समझ लिया है. इस वीडियो को 70 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:

लोगों को भाई महिला की आजादी (Woman Viral Video)
इस मस्तमौला महिला के इस वीडियो पर एक शख्स ने लिखा है, 'काश मैं भी इतनी खुश रह सकती'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'जिम्मेदारियों ने गुलाम बना दिया है'. तीसरा लिखता है, 'ऐसा आजाद होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा'. चौथा लिखता है, 'इस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुश हूं'. एक और लिखता है, 'इंसान अकेला हो या फैमिली वाला ऐसे ही रहना चाहिए, कल की चिंता करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए'. कईयों ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं. इस वीडियो को देख अब लोग खुद की फ्रीडम के सपने सजा रहे हैं.

