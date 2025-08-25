हाउस हेल्प का Sick Leave मांगने का यह तरीका देख हैरान हो रहे लोग, लिखा कुछ ऐसा सब कर रहे तारीफ

नौकरी पेशा लोगों को लिए हाउस हेल्प (Househelp) किसी वरदान से कम नहीं है. बिना हाउस हेल्प के घर, बच्चा और नौकरी एक साथ करना काफी मुश्किल हो जाता है. वहीं अक्सर हम सोचते हैं, जो लोग हाउस हेल्प का काम कर सकते हैं, उन्हें पढ़ना- लिखना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसे में आज हम आपको बेंगलुरु (Bengaluru) की एक हाउस हेल्प के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश में छुट्टी मांगी है. ठीक वैसे ही, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में एम्प्लॉई अपने बॉस से मांगते हैं.

प्रोफेशनल तरीके से हाउस हेल्प ने मांगी छुट्टी

एक सोशल मीडिया यूजर ने अपनी हाउस हेल्प के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें पढ़ा जा सकता है कि कैसे वो प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश में छुट्टी मांग रही है.

LinkedIn पर एक पोस्ट में महिला ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "बेंगलुरु का सबसे खास पल, मेरी हाउस हेल्प मेरे साथ काम करने वाले लोगों से ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसने "सिक लीव" के लिए मुझे इंग्लिश में एक डिटेल्ड लीव नोट व्हाट्सएप पर भेजा है".









जानें- क्या लिखा है नोट पर



एक मैसेज में लिखा था, "मेरी तबियत ठीक नहीं है. मुझे सर्दी-जुकाम और गले में इंफेक्शन है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी". दूसरे मैसेज में लिखा था, "मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है". तीसरे मैसेज में लिखा था, "मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई है और वह सूज गया है और मैं चल नहीं पा रही हूं."

बता दें, सभी बातें इंग्लिश में और प्रोफेशनल अंदाज में लिखी गई है. इसे हाउस हेल्प की 10 साल की बेटी ने लिखा था. जिसके बाद महिला ने उसकी तारीफ की और बताया कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं.

लोगों ने की जमकर तारीफ

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर ने हाउस हेल्प की इंग्लिश की सराहना की', दूसरे यूजर ने लिखा, "हाहा वाह, कमाल है. दिल्ली में तो या तो वो खबर ही नहीं देते और गायब हो जाते हैं या फिर हम ही उन्हें फोन करके पूछते हैं कब तक आओगे', तीसरे यूजर ने लिखा, 'सबसे अच्छी बात ये है कि हाउस हेल्प अपने काम को सीरीयस लेती है, मेरी वाली तो कभी भी छुट्टी मार लेती है'.

