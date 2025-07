ममता की गोद में सोया नन्हा हाथी, वीडियो ने जीते लाखों दिल

Elephant calf sleeping on mother: प्यार अगर किसी तस्वीर में दिखे, तो यह वही पल है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी अपनी मां की गोद में सुकून से सोया है. यह दृश्य इंटरनेट पर भावनाओं की लहर लेकर आया है. इस दिल को छू लेने वाले वीडियो को रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है. वीडियो में एक नन्हा हाथी अपनी मां की मोड़ी हुई पिछली टांगों पर लेटा हुआ...गहरी नींद में सो रहा है. मां और बच्चा दोनों ज़मीन पर आराम से लेटे हैं.

इंटरनेट पर आया प्यार का सैलाब (baby elephant mother lap)

इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, चार टन प्यार पर सो रही है विलासिता. छोटू अपनी मां की गोद में गहरी नींद सो रहा है. झुर्रियों में लिपटा हुआ शुद्ध प्रेम. वीडियो को अब तक 1.13 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और लगातार लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है. वीडियो देखकर लोग छोटे हाथी और उसकी मां के बीच के प्यार को देखकर भावुक हो उठे. एक यूजर ने लिखा, आरामदायक और सुरक्षित. मांए अद्भुत होती हैं. एक अन्य ने कहा, छोटू के चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ बयां कर रही है.

यहां देखें पोस्ट

Luxury is sleeping on four tons of love💕

Chotu fast asleep on its mothers lap-Pure love wrapped in wrinkles pic.twitter.com/yev6iNsB1M