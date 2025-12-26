विज्ञापन

कैटरीना कैफ ने बेटे के साथ मनाया पहला क्रिसमस, पति विक्की कौशल, देवर और भाई के साथ शेयर की फोटो

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बेटे के जन्म के बाद पहली बार क्रिसमस मनाया, जिसकी झलक एक फोटो के साथ कपल ने दिखाई.

कैटरीना कैफ ने क्रिसमस पर शेयर किया मां बनने के बाद पहली बार फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने बेटे की मां बनने के बाद फैमिली के साथ पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया. वह और विक्की कौशल 7 नवंबर को बेटे के पेरेंट्स बने हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया. हालांकि विक्की कौशल ने एनिवर्सरी पर फोटो शेयर की थी. लेकिन कैटरीना के लिए यह मां बनने के बाद पहली बार है. फोटो में उनके भाई के अलावा विक्की और सनी कौशल सैंटा की कैप पहने नजर आ रहे हैं. वहीं बैकग्राउंड में क्रिसमस ट्री है.

कैटरीना कैफ ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो

स्माइल करते हुए फोटो के साथ कैटरीना कैफ ने कैप्शन में लिखा, सभी को प्यार, खुशी और शांति मिले... यह एक बहुत ही शानदार क्रिसमस है! इस फोटो को शेयर करते ही फैंस ने मैरी क्रिसमस लिखते हुए हार्ट इमोजी के साथ बधाईयां दी. एक यूजर ने लिखा, ओएमजी आखिरकार कैटरीना दिखीं. हमने आपको बहुत मिस किया. मैरी क्रिसमस. दूसरे यूजर ने लिखा, आपको भी मैरी क्रिसमस. लेकिन नया मेंबर कहां है. तीसरे यूजर ने लिखा, हमारी छोटा बेबी कहां है. चौथे यूजर ने लिखा, आपको देखकर अच्छा लगा. मामा. लुकिंग गॉर्जियस. वहीं विक्की कौशल ने हार्ट इमोजी के साथ इसी फोटो को रिशेयर किया.

विक्की कौशल ने फादरहुड पर कही थी ये बात

विक्की कौशल ने हाल ही में जीक्यू को दिए इंटरव्यू में फादरहुड पर बात करते हुए कहा, एनालाइज करना अभी थोड़ा मुश्किल है. हर दिन न्यू इमोशन हिट किया है. आप ऐसे सरेंडर करते हैं, जैसा आपने पहले कभी किसी चीज के सामने नहीं किया. यह "एक ग्राउंडिंग अनुभव" है. यह एक ऐसा एहसास है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था."

वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर है. वहीं कैटरीना की बात करें तो वह कुछ समय के लिए मैटरनिटी लीव पर हैं और उन्होंने अबतक अपने कोई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बताया है. हालांकि फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए काफी बेताब हैं.

