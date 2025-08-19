बत्तख अपने बच्चों संग खेल रही थी छुपन-छुपाई, Video ने जीता लोगों का दिल, बोले- वह उन्हें जीना सिखा रही है

बेजुबान जीव-जंतुओं की भी अपनी अलग लाइफ होती है. किसी से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन समझ सबकुछ जाते हैं. जंगलों में इनकी अलग दुनिया है, जहां ये सब एक-दूजे की भाषा समझते हैं और साथ में खेलते हैं. अब इस वीडियो को ही देखिए इसमें आपको एक मां और उसके बच्चों के बीच प्यार का वो अनोखा बंधन दिखेगा, जो इंसानों की दुनिया में भी नजर आता है. मां तो मां होती है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की. हर रूप में मां का दिल एक सा ही होता है. वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं. ऐसा ही इस वीडियो में दिख रहा है. एक बत्तख अपने बच्चों के साथ झील में Hide and Seek (छुपन-छुपाई) खेल रही है. इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा.

बत्तख ने बच्चों संग खेला छुपन छुपाई (Mother duck playing hide and seek video)

काई से भरी हुई झील में मां बत्तख अपने सात बच्चों के साथ छुपन-छुपाई खेल रही है. पहले वो झील के अंदर छिप जाती है और फिर दूसरी जगह से निकलती है. बच्चे फिर अपनी मां के पास जाते हैं, तो बत्तख फिर से पानी में छिप कर दूसरी जगह से बाहर निकलती है. इस वीडियो से साबित होता है कि इंसान हो या जीव सबकी लाइफ में यह सब एहसास होता है. फर्क इतना है कि जीव-जंतु बोल नहीं पाते. इस वीडियो को एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है, जहां इसने देखने के बाद लोगों के चेहरे पर तुरंत हंसी खिल रही है. बीती 14 अगस्त को शेयर किए गये इस वीडियो पर 46 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

A mother duck playing hide and seek with her ducklingspic.twitter.com/gc9TPy7len — Massimo (@Rainmaker1973) August 14, 2025

लोगों का जीता दिल (mother duck and duckling hide and seek)

मां और बच्चों के इस प्यार भरे वीडियो पर लोग भी खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, ओहो, तो छुपन-छुपाई का खेल यहां से शुरू हुआ है'. दूसरा लिखता है, वह अपने बच्चों को सिखा रही है कि अगर वह कहीं चली जाए तो परेशान नहीं होना है'. तीसरा लिखता है, 'ब्यूटीफुल, स्वीट और बहुत प्यारा, मेरा दिल भर गया'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'वो अपने बच्चों को सर्वाइव करना सिखा रही है'. कईयों ने इस वीडियो पर रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं और कईयों ने इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड किया है.

