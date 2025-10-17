ढलान पर फंसे बच्चे का मां ने यूं किया रेस्क्यू, नन्हे हाथी का यह वीडियो देख लोग बोले- कितनी प्यारी फैमिली है

Baby Elephant Cute Video: मां का दिल हर रूप में एक जैसा होता है...चाहे वो इंसान हो या जानवर. जब बच्चा गिरता है, तो वही मां होती है जो सबसे पहले उसे उठाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक नन्हे हाथी और उसकी मां का वीडियो इसी मां-बेटे के प्यार का दिल छू लेने वाला उदाहरण है. IFS ऑफिसर परवीन कासवान ने यह वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'सभी प्रजातियों में मां एक जैसी होती हैं.' यह वीडियो अब इंटरनेट पर लाखों दिलों को जीत रहा है.

ढलान पर फंसा बच्चा, मां ने बढ़ाया मदद का 'सूंड़' (Baby Elephant Viral Video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो हाथी जंगल पार करते हुए सड़क की तरफ बढ़ रहे होते हैं. बीच में एक ढलान आती है, जिसे पार करना उस नन्हे हाथी के लिए मुश्किल हो जाता है. वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन बार-बार नीचे लुढ़क जाता है. यह देखकर मां हथिनी पीछे मुड़ती है और अपनी सूंड़ और पैरों से बच्चे को ऊपर धकेलती है. वो बार-बार उसे सहारा देती है ताकि उसका छोटा-सा बच्चा सुरक्षित ऊपर चढ़ सके.

That mother calf duo. Nobody should leave behind. pic.twitter.com/uX7Uo1FnLX — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 16, 2025

दूसरे हाथी ने भी बढ़ाया मदद का हाथ (Mother Elephant and Calf Emotional Video)

जब यह दृश्य पास खड़े दूसरे हाथी ने देखा, तो उसने भी सूंड़ से बच्चे को ऊपर खींचने की कोशिश की. कुछ ही देर में नन्हा हाथी ऊपर पहुंच जाता है और अपनी छोटी-छोटी चाल में मां के साथ सड़क पार कर लेता है. यह पल इतना प्यारा था कि सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम हो गईं. वीडियो को 30 हजार से ज्यादा बार देखा गया और हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया.

यूजर्स बोले– कितनी प्यारी फैमिली है (Mother Elephant Helping Baby)

वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'मम्मी हथिनी तो सुपरमॉम निकली.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'पापा रुको, मैं फंस गया.' तीसरे ने लिखा, 'जानवर हों या इंसान, मां का प्यार सबसे ताकतवर होता है.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा