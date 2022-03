TATTOO के चक्कर में महिला ने हाथों पर बनवा लिया ऐसा अजीबोगरीब डिजाइन, VIDEO देख घूम जाएगा सिर

मुंडी हिलाकर ट्रैफिक लाइट्स ने किया आगे जाने वालों को मना, Video देख आप भी नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ वायरल वीडियो गुदगुदाते हैं, तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा. आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिला अपने हाथों पर एक ऐसा टैटू चाहती थी, जिसके बाद उसे दस्ताने ना पहनना पड़ें.

वीडियो में महिला अपने पूरे हाथ पर काले रंग का टैटू (Woman tattooed whole hand like full sleeve gloves) बनवाते नजर आ रही है. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानों महिला ने हाथों पर टैटू (Woman did tattoo on left hand) नहीं दस्ताने पहनें हों.

वीडियो में टैटू आर्टिस्ट महिला के हाथ पर काले रंग की स्याही से दस्ताने बना रहा है. टैटू नीडल की मदद से टैटू आर्टिस्ट पूरे हाथ पर उसे घुमा रहा है. वहीं, टैटू बनवा रही महिला दीवार की ओर मुंह कर के अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश कर रही है.

टैटू को देखकर एक मिनट के लिए आप भी चकरा जाएंगे. आपको लगेगा कि महिला ने दस्ताने पहने हुए हैं. टैटू आर्टिस्ट ने इसी डिजाइन का एक और वीडियो और शेयर किया है, जिसमें वो फाइनल टच देते हुए टैटू को और खूबसूरत बना रहा है.