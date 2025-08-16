चोर ने बताया- कैसे बिना आवाज़ किए आसानी से खुल सकता है भारी भरकम ताला, Video ने उड़ा दिए लोगों के होश

दरवाज़ा बंद करना अब घर और उसके कीमती सामान की सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गया है. पहले, ताला तोड़ना शोरगुल वाला, मुश्किल और समय लेने वाला काम था. हालांकि, आजकल, सबसे मज़बूत ताले भी एक आसान तरकीब से खोले जा सकते हैं. इसे दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक चोर एक ऐसे तरीके को दिखा रहा, जिससे वह कुछ सेकंड्स में बिना कोई आवाज किए आसानी से ताला खोल पा रहा है. इस वीडियो ने यूजर्स को हैरान और घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है.

वीडियो में, चोर पेट्रोल से भरी एक सिरिंज और एक लाइटर का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है. उसने पेट्रोल को चाबी के छेद और ताले के ऊपरी हिस्से में डाला, कुछ सेकंड इंतज़ार किया और फिर उसे जला दिया. आग लगने से ताले के प्लास्टिक के पुर्जे पिघल गए, जिससे चोर उसे कम से कम मेहनत में खोल पाया.

पुलिस को इस तकनीक के बारे में बताते हुए, चोर कहता है आधुनिक तालों में अक्सर प्लास्टिक की झिल्लियां होती हैं जो आग के संपर्क में आने पर पिघल जाती हैं, जिससे ताला आसानी से खुल जाता है.

यूजर्स ने जताई चिंता

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को हैरान कर दिया है. यूजर्स ने चिंता व्यक्त की, कि घरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ताले इतनी आसानी से कैसे तोड़े जा सकते हैं. एक यूजर ने लिखा, "कौन कहता है कि भारत में प्रतिभा नहीं है? अगर चीन 2025 में जी रहा है, तो हमारे चोर 3030 में जी रहे हैं." एक अन्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "हां, सबको बताओ ताकि जो नहीं जानते वे भी इसे आज़मा सकें." कई लोग इस बात से दंग रह गए कि इतनी आसान विधि से ताले कैसे आसानी से खोले जा सकते हैं.

हालांकि, कुछ दर्शकों ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताया. एक यूजर ने दावा किया कि उसने यह तरीका आजमाया लेकिन सफलता नहीं मिली, यह सुझाव देते हुए कि वीडियो शायद व्यूज के लिए बनाया गया है. अन्य लोगों ने बताया कि यह तरकीब केवल कुछ प्रकार के तालों पर ही काम कर सकती है, जबकि अन्य सुरक्षित रहते हैं.

