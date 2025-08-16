विज्ञापन
अफ़गान जलेबी... पर IIT दिल्ली के छात्रों ने किया ऐसा जोशीला डांस, यूजर्स बोले- इसमें नोरा फ़तेही कौन है...

"अपने IIT जूनियर्स को दिखाएं कि IIT सिर्फ़ बेवकूफ़ी नहीं है" कैप्शन वाली इस छोटे सी क्लिप में, नए बैच का स्वागत करते हुए सीनियर लग रहे छात्र - एक ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं जिसे देखकर उनके साथी ज़ोरदार तालियां बजाने लगते हैं.

IIT Delhi students dance on Afghan Jalebi: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के छात्रों के एक समूह का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें लड़कों ने बॉलीवुड के हिट गाने अफ़ग़ान जलेबी पर जोशीला डांस किया है. @rajatmahaur द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 12 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. "अपने IIT जूनियर्स को दिखाएं कि IIT सिर्फ़ बेवकूफ़ी नहीं है" कैप्शन वाली इस छोटे सी क्लिप में, नए बैच का स्वागत करते हुए सीनियर लग रहे छात्र - एक ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं जिसे देखकर उनके साथी ज़ोरदार तालियां बजाने लगते हैं.

वीडियो की शुरुआत में यह ग्रुप फिल्म फैंटम के प्रीतम के गाने पर पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आता है. वीडियो में आप देख सकते हैं उनका तालमेल कितना लाजवाब है, उनकी ऊर्जा लाजवाब है, और सहपाठियों और जूनियर्स की भीड़ उनका पूरा समर्थन करते हुए तालियां बजाती है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "इस शोकेस से आपकी डांस ट्रॉफी - लंबी दौड़."

इस परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर भी उतनी ही उत्साह से प्रतिक्रिया मिली है. एक यूज़र ने कहा, "ये गुरु रंधावा की अगली फिल्म में नज़र आने के हक़दार हैं," दूसरे ने मज़ाक में कहा, "मैं शर्त लगा सकता हूं कि चश्मा वाला ही लीडर है." एक यूज़र ने लिखा, "ये तो बहुत क्यूट होगा + हुनर," एक ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "नोरा फ़तेही कौन है?????" एक ने कहा, "जो बंदा बैठा है और इसका आनंद ले रहा है, बस इतना जान लो कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है!!!"

देखें Video: 

दिलचस्प बात यह है कि एक यूज़र ने बताया कि यह क्लिप बिल्कुल नई नहीं है. उन्होंने लिखा, "सिर्फ़ दिग्गज ही जानते हैं कि यह वीडियो कितना पुराना है," जिस पर रजत ने जवाब दिया, "सच कहूं तो... एक साल." पुराना हो या न हो, इस वीडियो को ऑनलाइन नया प्यार मिल रहा है क्योंकि यह दर्शाता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ अपनी चमक नहीं खोतीं.

बता दें कि अफ़ग़ान जलेबी प्रीतम की सबसे यादगार रचनाओं में से एक है. कबीर ख़ान की जासूसी ड्रामा फ़िल्म फैंटम में शामिल, 2015 में रिलीज़ हुआ यह गाना एस हुसैन ज़ैदी के उपन्यास "मुंबई एवेंजर्स" पर आधारित है और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की घटनाओं को दर्शाता है. यह गाना एक दशक बाद भी बॉलीवुड प्लेलिस्ट में अपनी मज़बूत जगह बनाए हुए है.

आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने भले ही अनौपचारिक रूप से मंच संभाला हो, लेकिन उनके उत्साहपूर्ण प्रदर्शन ने दिखा दिया कि परिसर का जीवन समीकरणों और परीक्षाओं से कहीं ज्यादा भी है.

