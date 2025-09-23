8 साल की बच्ची, गले में अटकी च्यूइंग गम, पास खड़े लोगों ने कैसे बचाई जान, देखें Video

केरल के कन्नूर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़की के गले में च्यूइंग गम फंस गई. यह लड़की साइकिल चला रही थी. वहीं, पास में खड़े कुछ कई युवक आपस में बात कर रहे थें. इन युवकों की वजह से इस लड़की की जान बच गई. इस घटना का पूरा वाकया वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया. अब यह वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि इन युवकों ने कैसे इस नन्ही सी बच्ची की जान अपनी समझदारी से बचाई है. अब यूजर्स इन युवकों की तारीफ कर रहे हैं, आइए देखते हैं बच्ची की जान बचाने का यह वीडियो.



8 साल की बच्ची के गले में अटकी च्यूइंगम ( Girl Choking On Chewing Gum)

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस एक 8 साल की बच्ची साइकिल लेकर खड़ी है और उसके पास चार से पांच युवक एक छोटे टेंपो में सामान लोड कर रहे हैं. दो युवक बाइक पर बैठे हुए हैं. इस वीडियो में आगे देखा जाता है कि बच्ची कुछ बेचैन नजर आ रही है और उसे अंदाजा हो गया कि च्यूइंग गम उसके गले में अटक गई है. बच्ची अपनी साइकिल दौड़ाकर सीधे उन युवकों के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है. पहले तो युवक समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है वो लड़की का सिर नीचे करे उसकी पीठ थपथपाते हैं और थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद च्यूइंग गम नीचे गिर जाती है. इस तरह इन सभी युवक ने बच्ची की जान बचा ली.

देखें Video:



'When strangers became heroes'



An eight-year-old girl in Kerala was saved by a group of young men after she began choking on Chewing Gum. The child approached them feeling unwell, and they quickly helped her expel the gum.



This should go viral. ❤️ pic.twitter.com/lIbQY9Jcsf — Gabbar (@Gabbar0099) September 21, 2025



लोगों ने की सभी की तारीफ (Choking On Chewing Gum Viral Video)

इस वीडियो पर लोग अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो को एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है, जिस पर 181 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस पर एक ने लिखा है, अगर बच्ची सही समय पर इन लोगों के पास नहीं जाती, तो ना जाने क्या हो जाता'. दूसरा लिखता है, लड़की ने समझदारी दिखाई कि वह इन युवकों के पास चली गई'. तीसरे ने लिखा है, हमें ऐसे समाज की ही जरूरत है. चौथा लिखता है, इन सभी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है'. अब इस वीडियो पर लोग इन युवकों के लिए तालियां बजा रहे हैं.

