सिर्फ एक बच्ची के लिए जापान में सालों से चल रही है ट्रेन, वजह जान नहीं होगा यकीन

हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारे जीवन के लिए जरूरी है और यह भी जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी जगहें, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को काफी जद्दोजहद करते हुए पहाड़ और नदियों से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर जापान (Japan) है, जहां वहां की सरकार ने एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाने का आदेश दिया है. जी हां जापान में स्टेशन खुला रखकर जापानी रेलवे कंपनी ने शिक्षा के मूल्य को दर्शाया है, यहां रोजाना एक बच्ची के लिए स्कूल जाने और आने के लिए ट्रेन चलती है.

बच्ची के लिए शुरू की गई ट्रेन



यात्रियों की घटती संख्या और माल ढुलाई सेवाओं के बंद होने के कारण, जापान रेलवे ने इस कम इस्तेमाल वाले स्टेशन को बंद करने की योजना बनाई थी. हालांकि, जब अधिकारियों को पता चला कि स्थानीय छात्र, खासकर एक किशोरी काना हरादा, स्कूल जाने और आने के लिए इसी स्टेशन पर निर्भर हैं, तो उन्होंने इसे खुला रखने का फैसला किया. कई सालों तक, ट्रेन दिन में दो बार रुकती है, एक बार उसे स्कूल ले जाने के लिए, और फिर कक्षाएं समाप्त होने के बाद.





रेल लाइन ने दी छात्रा के सपनों को उड़ान



रेल लाइन न होती तो छोटी काना को स्कूल जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए 73 मिनट पैदल चलना पड़ता था, वहीं ट्रेन के चलने से छात्रा की एजुकेशन को काफी लाभ हुआ.



बंद हुई ट्रेन सर्विस



मार्च 2016 में, जब छात्रा की ग्रेजुएशन हो गई और शैक्षणिक वर्ष समाप्त हो गया, स्टेशन और ट्रेन सेवा को बंद कर दिया. यह खबर दुनिया भर में सुर्खियों में रही और लोगों के दिलों पर छा गई, यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे बुनियादी ढांचे का रखरखाव मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए किया जाता है.

