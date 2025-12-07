Bangladesh Violence Live Updates: बांग्लादेश में ‘जुलाई विद्रोह' के एक प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की छह दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद गुरुवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है. पिछले सप्ताह अज्ञात बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ की जा रही है. बांग्लादेश में बिगड़ते हालतों को देखते हुए ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है.

