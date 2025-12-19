- उत्तरकाशी जिले के केमल्ला डांग भटवाड़ी में 3 जंगली भालू घर के आंगन में घूमते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए हैं
- ठंड के मौसम में जंगली जानवर ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे घरों के आसपास दहशत बढ़ी है
- जंगली भालू घर का दरवाजा तोड़े बिना ही आंगन में घूमते नजर आए, जिससे अंदर बैठे लोगों की जान जोखिम में रही
उत्तरकाशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 भालू एक घर के आंगन में घूमते नजर आ रहे हैं. ये पूरी भालू फैमिली घर के आंगन में बेफिक्र होकर घूम रही थी. लेकिन घर के अंदर बैठे लोगों की जान आफत में आ गई. गनीमत ये रही कि इन भालुओं ने घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. दरअसल, ठंड का मौसम है और ऊंचाई वाले क्षेत्र से जानवरों का रुख निचले क्षेत्रों की तरफ आ पहुंचा है. आलम यह है कि जंगली जानवर अब घरों के आंगन तक भी पहुंच चुके हैं. घर के आगे आंगन में जंगली जानवर खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं.
कैमरे में कैद 3 जंगली भालू
वीडियो उत्तरकाशी जिले के केमल्ला डांग भटवाडी की बताई जा रही है, जहां घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रात को तीन जंगली भालू घर के आंगन में आकर टहलते हुए कैद हो गए. 31 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में भी टहलते नजर आ रहे हैं. तस्वीर सामने आने के बाद क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले की दहशत भी बढ़ गई है.
क्यों रिहायशी इलाकों में आ रहे बाघ और भालू?
पिछले दिनों भी उत्तरकाशी जिले में सड़कों पर बाघ और भालू की ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी. लेकिन अब घर के बिल्कुल आंगन में ही तीन-तीन भालू नजर आ रहे हैं, जिससे दहशत और ज्यादा बढ़ गई है. हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील में एक व्यक्ति भालू से डरकर भागते समय एक पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया. बयाना गांव का रहने वाला दिनेश लाल दोपहर को जंगल में लकड़ी लेने गया था, जहां उसे अचानक एक भालू दिखाई दिया. भालू से घबराकर दिनेश लाल पहाड़ी को ओर भागा, लेकिन उससे गिरने से वह घायल हो गया.
