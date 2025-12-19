विज्ञापन
India vs Sri Lanka, Under-19 Asia Cup Semi-Final Live Updates: पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ भारत का मुकाबला होना है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेगी. अबतक टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी है. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा. भारत ने अबतक यूएई, पाकिस्तान और मलेशिया को हराने में सफल रही है. भारत के युवा बल्लेबाजों ने कमाल की बल्ल्बेाजी की है. खासकर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. वैभव ने यूएई के खिलाफ मैच में 171 रन की पारी खेली थी तो वहीं, अभिज्ञान ने मलेशिया के खिलाफ मैच में 125 गेंदों पर नाबाद 209 रनों तूफानी पारी खेली थी. आज भी सेमीफाइनल में भारतीय युवा बल्लेबाजों से धमाके की उम्मीद होगी. (Live Scorecard)

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, युवराज गोहिल, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगालिया

श्रीलंका U19 टीम: दिमांथा महाविथाना, विरान चामुदिथ, किथमा विथानापथिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्‍तान), चमिका हीनातिगाला, दुलनीथ सीगेरा, आधम हिलमी, सेठमीका सेनेविरत्‍ने, रसिथ निमसारा, थरूश नवोदय, मथुलन कुगाथस, विग्‍नेश्‍वरन अकाश, थरुश नेथसरा और सनूजा निंदुवाड़ा 
 

Dec 19, 2025 09:46 (IST)
India U19 vs Sri Lanka U19, Semi Final 1 - Live: अभिज्ञान कुंडू पर रहेगी नजर

अभिज्ञान कुंडू ने मंगलवार को इतिहास रच दिया था, जब उन्होंने दुबई में U-19 एशिया कप मैच में मलेशिया के खिलाफ 125 गेंदों में 209 रन बनाए.  कुंडू ने 121 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. अपने दोहरे शतक के रास्ते में, कुंडू ने अंबाती रायडू (177) को पीछे छोड़कर U-19 ODI क्रिकेट में किसी भारतीय की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर बनाया.  उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को भी पीछे छोड़कर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया.  कुंडू ने नौ छक्के और 17 चौके लगाकार खलबली मचा दी थी. 

Dec 19, 2025 09:43 (IST)
India vs Sri Lanka, Under-19 Asia Cup Semi-Final Live Updates: कुछ देर में होगा टॉस

भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप के मैच को लाइव सोनी लिव एप पर देख सकते हैं.

Dec 19, 2025 09:42 (IST)
India vs Sri Lanka, Under-19 Asia Cup Semi-Final Live Updates: वैभव पर रहेगी नजर

श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल मैच में सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी.  वैभव ने यूएई के खिलाफ मैच में 171 रन की पारी खेली थी तो वहीं, अभिज्ञान ने मलेशिया के खिलाफ मैच में 125 गेंदों पर नाबाद 209 रनों तूफानी पारी खेली थी. आज भी सेमीफाइनल में भारतीय युवा बल्लेबाजों से धमाके की उम्मीद होगी.

