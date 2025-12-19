India vs Sri Lanka, Under-19 Asia Cup Semi-Final Live Updates: पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ भारत का मुकाबला होना है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेगी. अबतक टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी है. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा. भारत ने अबतक यूएई, पाकिस्तान और मलेशिया को हराने में सफल रही है. भारत के युवा बल्लेबाजों ने कमाल की बल्ल्बेाजी की है. खासकर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. वैभव ने यूएई के खिलाफ मैच में 171 रन की पारी खेली थी तो वहीं, अभिज्ञान ने मलेशिया के खिलाफ मैच में 125 गेंदों पर नाबाद 209 रनों तूफानी पारी खेली थी. आज भी सेमीफाइनल में भारतीय युवा बल्लेबाजों से धमाके की उम्मीद होगी. (Live Scorecard)

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, युवराज गोहिल, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगालिया

श्रीलंका U19 टीम: दिमांथा महाविथाना, विरान चामुदिथ, किथमा विथानापथिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्‍तान), चमिका हीनातिगाला, दुलनीथ सीगेरा, आधम हिलमी, सेठमीका सेनेविरत्‍ने, रसिथ निमसारा, थरूश नवोदय, मथुलन कुगाथस, विग्‍नेश्‍वरन अकाश, थरुश नेथसरा और सनूजा निंदुवाड़ा

