विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्रकार के घर पर बम से हमला, Video में देखें कैसे कुत्ते ने बचाई फैमिली की जान, अब हो रही वाहवाही

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सीसीटीवी  फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को पत्रकार के घर के सामने के दरवाजे के ऊपर से डायनामाइट की एक जलती हुई छड़ी फेंकते हुए देखा गया है.

Read Time: 3 mins
Share
पत्रकार के घर पर बम से हमला, Video में देखें कैसे कुत्ते ने बचाई फैमिली की जान, अब हो रही वाहवाही
पत्रकार के घर पर बम से हमला, पालतू कुत्ते ने ऐसे बचाई परिवार की जान

जानवरों में सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है. इंसान से इमोशनली कोई जानवर अगर जुड़ा हुआ है तो वो डॉग ही है. पालतू कुत्ते समय-समय पर अपनी वफादारी के सबूत देते रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपको कुत्ते की वफादारी का बड़ा सबूत देखने को मिलेगा. मामला पेरू के शहर हौरल का है. यहां एक शख्स ने एक पत्रकार के घर में डायनामाइट विस्फोटक फेंक दिया और कुत्ते ने यह सब करते देखा लिया. यह घटना पत्रकार कार्लोस अल्बर्टो मेसियस जारेट के घर पर हुई, जिनका कहना है कि यह हमला उनकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सीसीटीवी  फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को पत्रकार के घर के सामने के दरवाजे के ऊपर से डायनामाइट की एक जलती हुई छड़ी फेंकते हुए देखा गया है.

दीदी सूट ले लो, ये वही सूट है जो आपके ख़्वाबों में... सेल्समैन के सूट बेचने का ऐसा अंदाज़ कभी नहीं देखा होगा

कुत्ते ने बचाई मालिक की फैमिली की जान (Hero Dog In Peru Saves Family)
वीडियो में देखेंगे कि मंचिस नामक कुत्ता इस हादसे पर बहुत सतर्क था और वह भौंकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता, मंचिस ने उसे विस्फोटक को चबाकर उसे डिफ्यूज कर दिया. इस पूरी घटना से जारेट सकते में हैं. उन्होंने एनबीसी न्यूज से कहा, 'मंचिस ने इस विस्फोटक को चबाकर अपनी जान जोखिम में डाली और हमारी जिंदगी बचा ली'. वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मंचिस कोई पुलिस का ट्रेनिंग वाला डॉन नहीं हैं, बल्कि एक घरेलू पालतू डॉग है और उसने अपनी बहादुरी और समझदारी से एक बड़ी घटना होने से रोक ली'.

देखें Video:
 

विस्फोटक चबाने से गूंगा हुआ कुत्ता (Hero Dog In Peru Viral Video)
वहीं,  जारेट ने इस बाबत पुलिस से संपर्क किया और बम को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक विशेष बम निरोधक टीम उनके घर गई. इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और पत्रकार को धमकाने के आरोप में जांच जारी है. जारेट और उनके परिवार ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है. मंचिस ने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन इस बहादुरी भरे काम की एक कीमत चुकानी पड़ी. डायनामाइट की वजह से उसकी आवाज चली गई और वह फिलहाल भौंक नहीं सकता है. इसके बावजूद, वह एक्टिव है और अपने मोहल्ले पर मशहूर हो गया है और उसकी बहादुरी की खूब वाहवाही हो रही है.

यह भी पढ़ें: 1BHK का 1 लाख से ज्यादा रेंट, 15000 बिजली बिल, भारत में रशियन महिला की लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग बोले-आपको ठग रहे

सनरूफ कार में खड़े होकर राइड का मजा ले रहा था बच्चा, सामने आया बैरियर, फिर जो हुआ, देखकर दहल उठेगा दिल

कॉलेज फंक्शन में स्टूडेंट ने रणवीर सिंह के गाने पर किया बवाल डांस, झूमकर ऐसे नाचा, मूव्स देख शोर मचाने लगे लोग

 

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dog Viral Story, Viral Post, Journalist
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com