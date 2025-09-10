पत्रकार के घर पर बम से हमला, Video में देखें कैसे कुत्ते ने बचाई फैमिली की जान, अब हो रही वाहवाही

जानवरों में सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है. इंसान से इमोशनली कोई जानवर अगर जुड़ा हुआ है तो वो डॉग ही है. पालतू कुत्ते समय-समय पर अपनी वफादारी के सबूत देते रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपको कुत्ते की वफादारी का बड़ा सबूत देखने को मिलेगा. मामला पेरू के शहर हौरल का है. यहां एक शख्स ने एक पत्रकार के घर में डायनामाइट विस्फोटक फेंक दिया और कुत्ते ने यह सब करते देखा लिया. यह घटना पत्रकार कार्लोस अल्बर्टो मेसियस जारेट के घर पर हुई, जिनका कहना है कि यह हमला उनकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को पत्रकार के घर के सामने के दरवाजे के ऊपर से डायनामाइट की एक जलती हुई छड़ी फेंकते हुए देखा गया है.

कुत्ते ने बचाई मालिक की फैमिली की जान (Hero Dog In Peru Saves Family)

वीडियो में देखेंगे कि मंचिस नामक कुत्ता इस हादसे पर बहुत सतर्क था और वह भौंकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता, मंचिस ने उसे विस्फोटक को चबाकर उसे डिफ्यूज कर दिया. इस पूरी घटना से जारेट सकते में हैं. उन्होंने एनबीसी न्यूज से कहा, 'मंचिस ने इस विस्फोटक को चबाकर अपनी जान जोखिम में डाली और हमारी जिंदगी बचा ली'. वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मंचिस कोई पुलिस का ट्रेनिंग वाला डॉन नहीं हैं, बल्कि एक घरेलू पालतू डॉग है और उसने अपनी बहादुरी और समझदारी से एक बड़ी घटना होने से रोक ली'.

This is Manchis. When someone threw a stick of dynamite into the entryway of her home earlier this week, she miraculously extinguished the lit fuse with her teeth before it detonated, preventing a massive tragedy. But she's not a trained bomb-sniffing dog or a K-9 unit with the… pic.twitter.com/VW30A5zlzN — WeRateDogs (@dog_rates) August 27, 2025

विस्फोटक चबाने से गूंगा हुआ कुत्ता (Hero Dog In Peru Viral Video)

वहीं, जारेट ने इस बाबत पुलिस से संपर्क किया और बम को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक विशेष बम निरोधक टीम उनके घर गई. इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और पत्रकार को धमकाने के आरोप में जांच जारी है. जारेट और उनके परिवार ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है. मंचिस ने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन इस बहादुरी भरे काम की एक कीमत चुकानी पड़ी. डायनामाइट की वजह से उसकी आवाज चली गई और वह फिलहाल भौंक नहीं सकता है. इसके बावजूद, वह एक्टिव है और अपने मोहल्ले पर मशहूर हो गया है और उसकी बहादुरी की खूब वाहवाही हो रही है.

