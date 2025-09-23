विज्ञापन
विशेष लिंक

नाक के अंदर लगवाया कैमरा और निगल गई पूरी तलवार, महिला का Video कमज़ोर दिलवाले नहीं देख पाएंगे

महिला ने नाक में कैमरा लगाकर पूरी तलवार निगल ली. खतरनाक वीडियो देखकर लोग सहम गए. सोशल मीडिया पर वायरल इस स्टंट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
नाक के अंदर लगवाया कैमरा और निगल गई पूरी तलवार, महिला का Video कमज़ोर दिलवाले नहीं देख पाएंगे
नाक के अंदर लगवाया कैमरा और निगल गई पूरी तलवार

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों की रूह कंपा रहा है. इस वीडियो में अमेरिका की एक महिला ने ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. महिला ने अपनी नाक के अंदर कैमरा फिट करवाया और उसके बाद उसने सबके सामने पूरी की पूरी तलवार निगल ली. यह कारनामा किया है, जिन मिंस्की नाम की एक महिला ने, जो एक प्रोफेशनल स्वॉर्ड स्वॉलोअर हैं. यानी तलवार निगलना उनका पेशा है. 

नाक के कैमरे से दिखाया अंदर का नज़ारा

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही उन्होंने अपने गले के एंडोस्कोपिक का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो अपने गले के अंदर 18 इंच का ब्लेड निगलती दिखाई दे रही हैं. मिंस्की का ये वीडियो मि़डटाउन ईस्ट स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में शूट किया गया है. वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला ने अपने नाक के कैमरे से इस पूरे खतरनाक करतब की लाइव रिकॉर्डिंग करवाई. कैमरे में साफ दिखाई देता है कि कैसे लंबी तलवार उसके गले से होते हुए शरीर के अंदर जा रही है. यह नज़ारा देखने भर से कई लोग कांप उठे और कई दर्शकों ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं.

देखें Video:

यूजर्स के मिले अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए. किसी ने लिखा – “इतनी हिम्मत तो किसी साधारण इंसान में हो ही नहीं सकती”, वहीं दूसरे ने कहा – “ये तो अपनी जान से खेल रही है”. कई यूजर्स ने इस वीडियो को “दिल दहला देने वाला स्टंट” करार दिया. हालांकि, कुछ लोगों ने इसे सराहते हुए कहा कि यह “असली टैलेंट” है, जो सबके बस की बात नहीं.

हिम्मत वालों के लिए ही है यह वीडियो

यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनमें हिम्मत है इसे देखने की. सामान्य दर्शक इसे देखकर डर सकते हैं. इसलिए इंटरनेट पर इसे शेयर करते हुए कई यूजर्स ने चेतावनी भी दी कि कमजोर दिल वाले लोग इसे न देखें. यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि देखते ही देखते लाखों व्यूज़ हासिल कर चुका है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह कहा जा सकता है कि महिला का यह खतरनाक स्टंट इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें: छोटी बच्ची ने टीचर को तोहफे में दी ऐसी चीज, देखकर यूजर्स बोले- हीरे जैसा कीमती, दिल जीत लेगा यह Video

बत्तख के बच्चे को चुपके से उठाकर ले जा रही थी लड़की, देखते ही पक्षी ने जो किया, पापा की परी का हुआ बुरा हाल!

रोटी, चावल नहीं इंजन ऑयल पीकर पेट भरता है ये शख्स, हर रोज़ 7 से 8 लीटर है खुराक, वजह जान चौंक जाएंगे आप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Breathtaking Video, Woman Swallows Sword, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com