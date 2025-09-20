ट्राइपॉड के बिना Video शूट करने के लिए महिला ने बताया ऐसा जुगाड़, यूजर्स बोले- कमाल का हैक, 10 ऑन 10 आइडिया!

आजकल हर कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना पसंद करता है. लेकिन अच्छी क्वालिटी का वीडियो शूट करने के लिए सही एंगल और स्थिर कैमरा होना जरूरी है. इसके लिए आमतौर पर ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, हाल ही में एक महिला ने बिना ट्राइपॉड के वीडियो शूट करने का अनोखा जुगाड़ बताया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. वायरल वीडियो में महिला दिखाती है कि महंगे ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है. उसने घर की साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करके फोन को इस तरह सेट किया कि कैमरा बिल्कुल स्टेबल रहा और वीडियो का एंगल भी परफेक्ट आया. खास बात यह रही कि इस जुगाड़ के लिए किसी अतिरिक्त खर्च की भी जरूरत नहीं पड़ी.

महिला का देसी तरीका

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला पराठे बनाने वाले स्टील के पलटे से मोबाइल फोन को रबड़ से बांध देती है. और फिर एक प्लास्टिक के डब्बे में चावल भरती है. डब्बे में भरे इसी चावल के बीच वो मोबाइल फोन से बंधे पलटे को खड़ा कर देती है. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जुगाड़ है. अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप भी इस जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

देखें Video:

कमाल का हैक है

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aparajita.debnath.161 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 95 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 82 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा – “ये तो कमाल का हैक है, 10 ऑन 10 आइडिया!” वहीं किसी ने कहा, कि यह उन लोगों के लिए बेस्ट टिप है जो कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन ट्राइपॉड खरीदने के लिए बजट नहीं है.

क्रिएटिविटी को मिली सराहना

लोगों ने महिला की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की और कहा कि देसी दिमाग से हर समस्या का हल निकल सकता है. कई लोगों ने इसे ट्राई करने की इच्छा जताई और लिखा कि ऐसे आसान हैक्स ही सोशल मीडिया की असली खूबसूरती हैं. यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं है. जहां बड़े-बड़े ब्रांड महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, वहीं एक साधारण आइडिया लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है. महिला का यह जुगाड़ न सिर्फ वायरल हो गया बल्कि क्रिएटर्स के लिए भी काम का साबित हो रहा है.

यह भी पढ़ें: रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री कर रहे थे ट्रेन का इंतज़ार, तभी महिला ने कर दी ऐसी अनाउंसमेट, पैसेंजर हो गए हैरान !

जापान में लोग खाते हैं केकड़े वाला पापड़, ऐसे होता है तैयार, Video देख यूजर्स बोले- ये तो जापानी खाखरा है !

स्कूटी पर महिला के पीछे बैठे शख्स ने चिल्ला-चिल्लाकर कही ऐसी बात, डर से भागने लगे सड़क पर जा रहे लोग !