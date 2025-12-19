मर्सिडीज ड्राइवर ने गार्ड से की मारपीट, गुस्से में गार्ड ने कार पर बरसाए लाठी-डंडे

गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मर्सिडीज कार पर लाठी-डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. चश्मदीदों के अनुसार, गुरुग्राम में ये घटना तब हुई जब मर्सिडीज के ड्राइवर ने रॉन्ग साइड से गाड़ी दौड़ाई. इस पर गार्ड और चालक के बीच कहासुनी हो गई. फिर विवाद बढ़ गया, विवाद बढ़ने पर मर्सिडीज चालक ने गार्ड से मारपीट की.

गार्ड ने मर्सिडीज में की तोड़फोड़

गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज पर लाठी-डंडे बरसाए और कार में तोड़फोड़ कर दी. सूत्रों के मुताबिक, अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जैकेट पहने गार्ड हाथ में डंडा लेकर मर्सिडीज कार की तरफ से दौड़ता है और गाड़ी में तोड़फोड़ करता है. इसके बाद गार्ड मर्सिडीज के शीशे भी तोड़ देता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में ये भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आसपास काफी भीड़ है. गार्ड गुस्से में दिखाई दे रहा है और एक शख्स के हाथ से डंडा छीनकर गाड़ी की तरफ बढ़ता है. फिर मर्सिडीज के पास पहुंचते ही पूरी ताकत के साथ उस पर डंडे से वार करना शुरू कर देता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि मर्सिडीज के शीशे चकनाचूर नहीं हो जाते.