'KISS कर वरना गोली मार दूंगा', वॉटरफॉल घूमने गए छात्र-छात्रा से बदसलूकी; अश्लील वीडियो बनाकर वसूले पैसे

Koderma's Brindaha Waterfall: पुलिस सूत्रों और स्थानीय इनपुट्स के अनुसार, यह मामला केवल जबरन वसूली और वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है. आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने गनपॉइंट पर छात्र-छात्राओं के साथ गंभीर यौन शोषण भी किया है.

कोडरमा: वृंदाहा वॉटरफॉल में छात्र-छात्राओं के साथ गनपॉइंट पर हैवानियत, वीडियो बनाकर की ऑनलाइन वसूली
Jharkhand News: झारखंड के कोडरमा (Koderma) जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. तिलैया थाना क्षेत्र के जरगा पंचायत स्थित फेमस वृंदाहा वॉटरफॉल (Brindaha Waterfall) घूमने गए एक कॉलेज के छात्र और छात्रा को स्थानीय युवकों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया. बंदूक की नोक पर न सिर्फ उनके साथ मारपीट की गई, बल्कि उन्हें शर्मनाक कृत्य करने पर मजबूर कर उनका वीडियो भी बनाया गया.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित छात्र ने तिलैया थाने में लिखित आवेदन देकर बबलू यादव, राकेश उर्फ भखरू यादव और अजीत यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. सभी आरोपी ग्राम मोरियामाकुरा के रहने वाले हैं. आवेदन के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच पीड़ित अपनी एक महिला क्लासमेट के साथ वॉटरफॉल घूमने गया था. तभी इन तीनों युवकों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी.

गनपॉइंट पर वीडियो बनाया, ऑनलाइन वसूले पैसे

घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने बंदूक निकालकर छात्र-छात्राओं को जान से मारने की धमकी दी. आरोपियों ने बंदूक की नोक पर छात्र को अपनी महिला क्लासमेट को किस करने के लिए विवश किया और खुद उसका वीडियो रिकॉर्ड किया. फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने पैसों की मांग की. 

छात्र के पास मौजूद 100 रुपये छीनने के बाद, उन्होंने एक QR कोड स्कैनर दिया. डर के मारे छात्र ने अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवाकर 635 रुपये आरोपियों द्वारा दिए गए 'दशरथ कुमार' नाम के स्कैनर पर ट्रांसफर किए. छोड़ने के बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा और वे फोन पर दोबारा 5000 रुपये की मांग करने लगे.

यौन शोषण और गंभीर अपराध का अंदेशा

पुलिस सूत्रों और स्थानीय इनपुट्स के अनुसार, यह मामला केवल जबरन वसूली और वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है. आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने गनपॉइंट पर छात्र-छात्राओं के साथ गंभीर यौन शोषण (Sexual Harassment) भी किया है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या नाबालिग छात्रा के साथ भी कोई गलत हरकत की गई है.

आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

तिलैया थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस मोबाइल लोकेशन और ट्रांजेक्शन डिटेल्स (स्कैनर नाम: दशरथ कुमार) के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

