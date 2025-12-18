विज्ञापन

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया धुरंधर में कैसे कास्ट हुए अक्षय खन्ना, बोले- 'वह बाप है'

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि वह अक्षय खन्ना की ईमानदारी और फैसले लेने की क्षमता से काफी इम्प्रैस हो गए थे. 

धुरंधर की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कैसा था अक्षय खन्ना का रिएक्शन

आदित्य धर की एक्शन फिल्म धुरंधर की चर्चा ऑनलाइन खूब हो रही है. जहां फैंस रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस पर फिदा हो गए हैं तो वहीं उनके FA9LA डांस की तारीफें कते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि रणवीर सिंह से ज्यादा इंटरनेट पर अक्षय खन्ना की चर्चा हो रही है. इसी बीच कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि धुरंधर में अक्षय खन्ना को कैसे कास्ट किया गया. वहीं उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना अपनी बात के पक्के हैं. 

अक्षय खन्ना को मिले रिस्पॉन्स पर मुकेश छाबड़ा ने उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वह बाप है. आखिरकार उन्होंने इंटरनेट पर कब्जा कर लिया है. जब से फिल्म रिलीज हुई है सोशल मीडिया अक्षय खन्ना का हो गया है. जहां भी आप जाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स आप उन्हें अपनी टाइमलाइन पर देखते हैं. लोग उनकी एंट्री और जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी उसकी बात कर रहे हैं. 

मुकेश छाबड़ा ने बताया कि इतनी चर्चा में रहने के बाद भी वह कैसे जमीन से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा, और मुझे पता नहीं था कि यह इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि वह अपने काम में फोकस रखते हैं. रोल के लिए अक्षय खन्ना को चुनने के बारे में मुकेश छाबड़ा ने कहा, अपने कई सारे नाम इस रोल के लिए चुने थे और फिर हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए और फिर हम उनके नाम पर आके टिके. वह फिर नरेशन में आए और वह अकेले आए यह सबसे खूबसूरत बात है. जब नरेशन खत्म हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बहुत पसंद आया, मजा आ गया यार.

अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए मुकेश छाबड़ा ने एक्टर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और कहा, आज मैं पढ़ लेता हूं रात में जाकर फिर... वह उन लोगों में से नहीं हैं, जो कहें आज पढ़ लेता हूं और बाद में आपसे बात ना करें. वह अपनी बात के पक्के आदमी हैं और वह उनकी सबसे खास बाद है. वह अपनी जिंदगी का हर एक फैसला खुद देते हैं. 

गौरतलब है कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर पर कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है. वहीं कास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.  

